Eminem auf Tour: Kommt der Rapper 2024 nach Deutschland?

Mit seinem neuen Album ist eine Eminem-Tour nicht unwahrscheinlich. Wann der Rapper auf Tour geht und ob er dabei auch nach Deutschland kommt, verraten wir euch hier.

Lange ist es her, dass Eminem auf eine richtige Tour gegangen ist. Für sein 2020 erschienenen Album „Music To Be Murdered By“ war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich Konzerte zu spielen. Zwar steht der Rapper hin und wieder noch auf der Bühne, eine richtige Welttournee ist dabei jedoch seit mehreren Jahren nicht herumgekommen. Auch sein letztes Deutschland-Konzert liegt lange zurück: 2018 war der US-Rapper das letzte Mal für ein einziges Konzert in Hannover.

Mit dem Release seines zwölften Studioalbums „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ könnte damit nun Schluss sein. Allerdings wird mit der Veröffentlichung dessen, stand Juni 2024, noch mysteriös umgegangen. Wann könnt ihr also auf ein Konzert von Eminem hoffen?

Plant Eminem eine Tour für „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“?

Aktuell gibt es noch keine Informationen zu einer geplanten Tour von Eminems zwölften Studioalbum. Dabei muss jedoch gesagt werden, dass es in der Regel üblich ist, nach einem neuen Album auch Konzerte zu spielen – die Hoffnung ist also nicht verloren.

Auch die Tatsache, dass eine Tour für sein vorheriges Album geplant war, lässt auf ein Deutschland-Konzert hoffen. Sollten Konzerte hierzulande angekündigt werden, solltet ihr jedoch sehr schnell sein. Eminems letzter Deutschland-Besuch war nämlich in kürzester Zeit komplett ausverkauft. Sobald der Rapper Konzerte hierzulande ankündigt, aktualisieren wir den Artikel für euch.

„The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“: Release von Eminems neuen Album

Die Spekulationen um den Release von Eminems zwölften Studioalbum häufen sich. Bisher ist aber ein Release im Sommer 2024 angeteasert worden – an welchem Tag genau, ist jedoch unbekannt. Zuletzt wurde Ende Mai als Releasedate vermutet, da Eminem am 20. Mai einen recht kryptischen Post auf X veröffentlichte:

Das Datum der „Nachricht“, die in dem Post versendet wurde, ist der 31. Mai 2024, woraufhin Fans schnell die Vermutung aufstellten, dass das Album an diesem Tag veröffentlicht wird. Zwar wurde nicht die gesamte Platte an dem Tag veröffentlicht, dafür aber eine Single aus dem Album: Houdini.

Lange sollte sich aber die Wartezeit auf „The Death of Slim Shady (Coupe de Grâce)“ aber nicht mehr strecken. Spätestens zum Ende des Sommers wird es neue Songs der Rap-Legende und vielleicht auch eine Ankündigung für eine kommende Tournee geben.

