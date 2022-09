Habt ihr nach der Bestellung bei EMP gemerkt, dass ein falscher Artikel im Warenkorb gelandet ist oder etwas fehlt, stellt sich die Frage, ob und wie man eine EMP-Bestellung stornieren oder ändern kann.

Nach der Online-Bestellung erhaltet ihr eine Bestellbestätigung per E-Mail. Hier sowie in eurem Online-Konto könnt ihr noch einmal alle bestellen Artikel überprüfen. Stellt ihr hier fest, dass etwas falsch ist, solltet ihr schnell reagieren. Ein Umtausch oder ein Kaufabbruch ist nur innerhalb eines kurzen Zeitraums und auch nur bei einer bestimmten Bezahlmethode möglich.

EMP: Falschen Artikel bestellt – kann man die Bestellung ändern?

Ob ihr eine Bestellung nachträglich ändern oder sogar vor der Auslieferung stornieren könnt, hängt von der Bezahlmethode ab. Nur bei der Bezahlung per Vorkasse habt ihr die entsprechende Möglichkeit.

Im Normalfall ist es bei einer Zahlung per PayPal, Kreditkarte und Co. also nicht möglich, eine bereits aufgegebene EMP-Bestellung nachträglich zu ändern oder zu stornieren. Fragt ihr den Chat-Bot nach einer Änderung, bekommt ihr eine Antwort wie:

„Eine Änderung deiner Bestellung ist leider nur bei der Zahlungsmethode Vorkasse möglich.“

Bei Bestellungen geht die Zahlung direkt beim Verkäufer ein. Um einen schnellen Versand zu gewährleisten, wird der Auftrag direkt an die Logistik weitergegeben. Dann ist es nicht mehr möglich, Anpassungen vorzunehmen. Lediglich wenn ihr per Überweisung bezahlen wollt, könnt ihr den Kunden-Service kontaktieren. Dafür steht euch der Chat oder die Hotline unter der Nummer 0591- 9143-10 zur Verfügung. Der EMP-Support ist werktäglich bis 18 Uhr erreichbar.

EMP: Bestellung stornieren oder ändern nur in Ausnahmen

Wird die Bestellung hingegen bereits bearbeitet und lässt sie sich nicht stornieren, müsst ihr auf die Auslieferung warten.

Achtung: Wenn ihr die Bestellung gar nicht wollt, solltet ihr nicht einfach Wenn ihr die Bestellung gar nicht wollt, solltet ihr nicht einfach die Annahme verweigern . Eine Annahmeverweigerung gilt nicht automatisch als Widerruf, den ihr für eine Rückgabe ausdrücklich erklären müsst

Nehmt das Paket also in Empfang und wendet euch an den EMP-Retoure-Service, um einen Teil oder die komplette Bestellung zurückzuschicken. Es ist nicht möglich, einen komplett neuen Ersatzartikel auszuwählen. Ein Umtausch ist nur gegen den gleichen Artikel möglich. Lediglich die Größe kann abweichen. Der Versand ist bei einer Retoure für euch gratis. Wollt ihr einen komplett neuen Artikel, müsst ihr eine neue Bestellung bei EMP aufgeben – inklusive der anfallenden Versandkosten.

