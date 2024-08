Enthüllt: Das düstere alternative Ende, das „The Marvels“ ursprünglich hatte

In „The Marvels“ dürfen die starken Heldinnen noch einmal zeigen, was sie draufhaben. Fast wäre der Film für sie jedoch viel dramatischer ausgegangen.



Das Marvel Cinematic Universe ist bekannt dafür, seine Handlung auf den vorherigen und zukünftigen Filmen aufzubauen. So kommt es nicht selten vor, dass auch Szenen nachgedreht werden müssen, um einen sauberen Übergang zwischen den Werken zu gewährleisten. Im Fall von „The Marvels“ war ursprünglich sogar ein ganz anderes Ende angedacht, welches noch während der eigentlichen Produktion gedreht wurde. Dieses hätte laut der Darstellerin Zawe Ashton jedoch einen tränenreichen Abschied zufolge gehabt.

Falls ihr vorhabt „The Marvels“ noch zu schauen, zeigt euch das Video unserer Kino.de-Kollegen, was bisher im MCU passiert ist.



The Marvels: Was bisher geschah

Düsteres Finale sollte mit einem Tod enden

+++ Achtung: Ab hier folgen Spoiler zum Finale von „The Marvels“! +++

Eigentlich hätte das Ende von „The Marvels“ ganz anders aussehen sollen. Das behauptet zumindest Zawe Ashton, die Darstellerin der Schurkin Dar-Benn, welche im Film alles daran tut, Carol Denvers (Brie Larson) und ihre Freundinnen zu vernichten. Laut Ashton wäre ihr dies im Finale des Films sogar gelungen. Dort sollte nämlich niemand anderes als Captain Marvel selbst ins Gras beißen. In einem Interview mit Comicbook gab Ashton ein paar Details darüber bekannt:

Es gab noch ein anderes Ende, welches wir gefilmt haben, wo Brie und ich im Weltraum sind und gegeneinander kämpfen. Dabei sind wir (Captain Marvel und Dar-Benn) irgendwie zusammen verbrannt, was wirklich erstaunlich war. Und das war ein ganzer Tag, an dem ich mit Brie an Drähten hing, was surreal und lustig war. Aber ja, es gab ein paar verschiedene Pläne, glaube ich. Comicbook.com

Den Fans hätte diese Entwicklung wahrscheinlich nicht sonderlich gut gefallen, da diese gerne an ihren alten Heldinnen und Helden festhalten. Mit Captain Marvel bleibt somit aber noch eine Hauptfigur aus der alten Riege der Avengers weiterhin im Marvel Cinematic Universe.



Auch außerhalb vom MCU durften sich einige Darsteller intensiv kennenlernen:



Wie endet „The Marvels“ denn wirklich?

Das Ende von „The Marvels“ ist eine Hommage an die allererste Post-Credit-Szene im Marvel-Universum, die bis ins Jahr 2008 zurückreicht, als „Iron Man“ in die Kinos kam. Nachdem das Gute mal wieder das Böse besiegt hat und keiner gestorben ist, sehen wir in einem überraschenden Cameo-Auftritt die talentierte Bogenschützin Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Diese trat zuletzt in der Disney-Serie „Hawkeye“ auf.

Als Kate ihr Apartment in New York City betritt, sieht sie jemanden im Dunkeln sitzen. Da Kamala Khan (Iman Vellani) Zugriff auf alle Informationen von S.A.B.E.R. und damit über andere Helden hat, musste sie Kate besuchen. Sie hat bemerkt, dass es viele junge Helden in ihrem Alter gibt. Daher hat sie eine Idee: „Ich stelle ein Team zusammen“, sagt Kamala zu Kate. „Und ich möchte, dass du dabei bist.“

