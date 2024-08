Erkunde die Welt von GTA 5: Diese 7 Orte haben reale Vorbilder auf Google Maps

Die „GTA“-Reihe ist bekannt dafür die reale Welt – oft satirisch – zu kopieren. Wir zeigen euch auf Google Maps Orte, die Locations in „GTA 5“ inspiriert haben.



In der vielseitigen Welt von „GTA 5“ können Spieler allerlei spannende Stellen entdecken. Wie auch in vorherigen Titeln wurden im fünften Teil der „GTA“-Reihe die fiktiven Schauplätze einer realen Stadt nachempfunden. In „GTA 5“ ist Los Santos Ort des Geschehens, das wiederum von Los Angeles inspiriert wurde. Wir verraten euch mehr über die realen Orte, die den Videospiel-Locations zur Inspiration dienten, und zeigen sie auf Google Maps. Tipp: Wenn ihr die Orte selbst noch mal im Spiel besuchen wollt, hilft euch die interaktive Map bei der Orientierung.

Anzeige

Los Santos Storm Drain

Der Los Angeles River auf Google Maps (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Schon allein des Fahrspaßes wegen wird wohl jeder Spieler von „GTA 5“ früher oder später auf die Los Santos Storm Drain stoßen, das Äquivalent zum Los Angeles River. Mit Ausnahme weniger Parkanlagen verläuft der Fluss gänzlich über ein künstlich angelegtes Betonbett. Kein Wunder, dass der auch in der Realität meist nur wenig Wasser führende Kanal in „GTA“ eine coole Rennstrecke darstellt. Auf Google Maps könnt ihr an dem künstlichen Fluss virtuell entlangspazieren.

Anzeige

Del Perro Pier

Santa Monica Pier auf Google Maps (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Wer schonmal in Kalifornien war, erkennt sicher sofort, von welchem Ort der Del Perro Pier in „GTA 5“ inspiriert wurde. Wie bei der größten Sehenswürdigkeit der Stadt Santa Monica könnt ihr auch im Spiel bei Sonnenuntergang am Meer entlang spazieren und euch eine kurze Verschnaufpause von euren Gangster-Aktivitäten gönnen. Oder ihr begebt euch einfach über Google Maps dorthin.

Anzeige

Vinewood Sign

Das Hollywood Sign in Los Angeles auf Google Maps (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Diese Sehenswürdigkeit aus der Stadt der Engel kennt wohl jeder, vermutlich vor allem aus Filmen. In „GTA 5“ bilden die großen Buchstaben den Schriftzug „Vinewood“, den Namen des fiktiven Stadtteils, der Hollywood im Spiel repräsentieren soll. Auch über Google Maps könnt ihr das Wahrzeichen bewundern.

Galileo Observatory

Das Griffith Observatorium in Los Angeles auf Google Maps (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Auf den Hügeln rund um Los Santos aus „GTA 5“ könnt ihr hochsteigen, um die Stadt vom Galileo Observatory aus von oben zu bewundern. Während ihr im Spiel das Gebäude leider nicht betreten könnt, lässt es euch zumindest durch Teleskope die Umgebung genauer erkunden. Inspiriert wurde die Game-Location von einer weiteren Sehenswürdigkeit in Los Angeles – dem Griffith Observatorium, das ihr auch über Google Maps erkunden könnt.

Anzeige

Vinewood Bowl

Hollywood Bowl in Los Angeles auf Google Maps (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Das Outdoor-Amphitheater Vinewood Bowl ist im Spiel der Drehort der fiktiven Reality-Show „Shame or Fame“ sowie Schauplatz einer gleichnamigen Mission. Vorlage für die Location bot die Hollywood Bowl, die bereits seit 1922 eine Bühne für allerlei Darsteller aus Tinseltown bietet. Schaut euch die Sehenswürdigkeit über Google Maps doch mal genauer an.

Bishop’s WTF?!

Ripley’s Believe It or Not! am Hollywood Boulevard (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Die weltbekannte Marke Ripley’s Believe It or Not! hat allerlei Kuriositäten für euch auf Lager. Kein Wunder, dass es das fiktive Äquivalent der Museums-Reihe auch in „GTA 5“ geschafft hat. Am Vinewood Boulevard von Los Santos zieht das auffällig dekorierte Gebäude mit dem Schriftzug „Bishop’s WTF?!“ jede Menge Blicke auf sich. Während in der realen Version auf Google Maps sichtbar ein Dino das Museum dekoriert, ist in „GTA 5“ scheinbar ein Ufo ins Dach gekracht.

Anzeige

Nachtclub Tequi-la-la

Whisky A Go Go am Sunset Boulevard (© Screenshot GIGA / Google Maps )

Tequi-la-la ist einer der begehrtesten Nachtclubs von Vinewood. Die Location findet ihr am Eclipse Boulevard in Los Santos. Doch was diente wohl diesem Ort als Vorlage? Kenner von Los Angeles wissen es: das Whiskey a Go Go am berühmten Sunset Boulevard. Zahlreiche Stars sind schon in dem Nachtclub ein und aus gegangen, und große Bands wie AC/DC und Led Zeppelin haben dort musiziert. Kein Wunder, dass es auch diese ikonische Location in „GTA 5“ geschafft hat. Über Google Maps könnt auch ihr dem Etablissement einen Besuch abstatten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.