Erstaunlich vielseitig: Seife im Auto als unerwarteter Problemlöser

Mit Seife könnt ihr euer Auto nicht nur reinigen, sondern noch viele weitere nützliche Dinge tun. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Autos zeigen mit der Zeit oft ihre Eigenheiten. Praktische Gadgets können hier Abhilfe verschaffen. Manchmal kann sogar ein einfaches Stück Seife schon dabei helfen, Probleme zu beheben. Es ist daher ratsam, immer eines im Fahrzeug zu haben. Zur praktischen Anwendung von Seife im Auto gibt es mehrere Möglichkeiten.

Anzeige

Der ADAC hat die besten Autos unter 15.000 Euro ermittelt. Das Ergebnis seht ihr im Video:

ADAC hat getestet: Die besten Autos unter 15.000 Euro Abonniere uns

auf YouTube

Seife im Auto: So könnt ihr sie nutzen

Seife ist nicht nur für die äußere Reinigung des Fahrzeugs nützlich. Ein Stück davon im Innenraum kann zum Beispiel unangenehme Gerüche bekämpfen. Darüber hinaus kann sie auch bei anderen Problemen eine praktische Lösung bieten. Hier sind einige Situationen, in denen es sich lohnt, ein Stück Seife im Auto zu haben:

Schlüssel lässt sich nicht einstecken

Habt ihr Probleme damit, den Schlüssel in das Schloss zu stecken, zum Beispiel weil dieses in Jahre gekommen ist, kann Seife Abhilfe schaffen. Reibt die Spitze des Schlüssels damit ein, um das Einführen zu erleichtern. So spart ihr euch Ärger und Energie.

Anzeige

Autoscheiben beschlagen

Besonders in der kalten Jahreszeit neigen Autoscheiben zum Beschlagen. Um diesem vorzubeugen, tragt eine dünne Schicht Seife auf die Innenseite der Fenster auf. Dadurch wird die Bildung von Feuchtigkeit gehemmt. Anschließend die Scheiben mit einem sauberen Tuch abwischen.

Anzeige

Türdichtungen gefroren

Um Probleme mit den Autotüren im Winter zu vermeiden, kann die Seife auf die Gummistreifen an den Türen aufgetragen werden. Dadurch wird das Einfrieren bei Kälte verhindert und das Öffnen sowie Schließen erleichtert.

Insektenreste am Auto

Für eine insektenfreie Autovorderseite gibt es einen weiteren Trick. Seife kann effektiv genutzt werden, um Insektenreste von der Frontscheibe und dem Kühlergrill zu entfernen. Reibe die betroffenen Stellen damit ein und spüle sie anschließend gründlich ab.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.