Nachdem Paint Windows-Anwender inzwischen schon mehr als 37 Jahre begleitet, erhält die Grafikanwendung von Microsoft nun endlich einen Dark Mode.

ThisIsWin11 Facts

Nachdem zahlreiche Anwendungen in Windows 11 die Augen der Nutzer bereits mit einem Dark Mode zu schonen wissen, ist nun auch das Grafik-Urgestein Paint an der Reihe. Doch Microsoft knipst dort nicht nur das Licht aus. Weitere Anpassungen am Zoom und der Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche sollen das Grafikprogramm für Anwender und Anwenderinnen im Laufe des Jahres attraktiver machen.

Microsoft hatte in letzter Zeit so einige Neuerungen für Windows-Nutzer im Gepäck. Besonders spannend ist das neue Bing. Einen Eindruck davon erhaltet ihr im Video.

Microsoft knipst in Paint per Dark Mode das Licht aus

Mehr als 37 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung im November 1985 spendiert Microsoft der seit jeher auf Windows-Systemen vorinstallierten Grafiksoftware Paint einen Dark Mode. Der Konzern hatte das neue Feature bereits zum Release von Windows 11 Ende 2021 versprochen. Rund zwei Jahre später scheint es endlich seinen Weg auf die PCs der Anwender zu finden. Die damals ebenfalls angekündigte zentrierte Zeichenfläche lässt hingegen weiterhin auf sich warten.

Windows Insider im Canary- und Dev-Channel dürfen mit der Windows-Version 11.2304.17.0 erstmals einen Blick auf den dunklen Modus der Paint-Anwendung werfen. Noch in diesem Jahr will Microsoft die Änderung auch allen anderen Windows-11-Nutzern zugänglich machen.

Standardmäßig soll Paint den Dark Mode automatisch übernehmen, sofern dieser auch in den Systemeinstellungen von Windows 11 aktiviert ist. Über die brandneue Einstellungsseite der Anwendung dürfen Nutzer das Licht aber auch manuell an- und ausknipsen.

Weitere nützliche Features sollen Paint noch besser machen

Abseits des neuen Dark Modes hebt der Paint-Entwickler ebenso einige Verbesserungen an der Zoom-Funktion des Grafikprogramms hervor. So dürfen sich Anwender beim Zoomen mitunter über feinere Abstufungen sowie benutzerdefinierte Zoom-Werte freuen, sodass die Vergrößerung oder Verkleinerung des jeweiligen Inhaltes mit mehr Präzision erfolgen kann. Eine neue Schaltfläche biete außerdem die Möglichkeit, das Bild mit nur einem Klick auf eine Größe zu skalieren, die nahtlos das aktuelle Fenster ausfüllt.

Darüber hinaus habe Microsoft die Benutzerfreundlichkeit der Dialoge in der gesamten Anwendung verbessert und an das Design von Windows 11 angepasst. Ferner habe das Unternehmen auch die Unterstützung von Tastaturkürzeln optimiert, um eine bessere Produktivität zu gewährleisten.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die neuen Paint-Features nannte Microsoft bisher noch nicht. Es erscheint jedoch naheliegend, dass diese mit dem anstehenden Windows-11-Funktionsupdate 23H2 im Herbst ihren Weg auf die PCs der Anwender finden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.