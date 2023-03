Nur noch wenige Wochen trennen uns von dem Start des ESC 2023. Die Teilnehmer stehen fest und die Songs werden heiß diskutiert. Nachfolgend findet ihr alle Teilnehmer des Eurovision Song Contest 2023 und Videos, in denen sie ihre Lieder präsentieren.

Hinweis: Heute Abend (9.3.2023) um 19 Uhr findet die Premiere des Songs von Alika (Estland) und um 20 Uhr von The Busker (Malta) statt. Die Teilnehmer aus Portugal und Schweden bleiben weiterhin unbekannt.

Alle Teilnehmer im ersten Halbfinale des ESC 2023

Nachfolgend listen wir alle Teilnehmer im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests 2023 auf und verlinken ihre Videos auf YouTube, damit ihr euch selbst einen Eindruck von ihren Liedern verschaffen könnt. Die Reihenfolge der Länder ist alphabetisch.

Aserbaidschan-Teilnehmer: TuralTuranX mit dem Lied „Tell Me More“

TuralTuranX tritt beim Eurovision Song Contest 2023 mit dem Song „Tell Me More“ an. Die Brüder schrieben ihren Song selbst. Schon seit ihrer ersten Berührung mit einem Piano in der Schule schien für sie Musik genau das Richtige zu sein. Das folgende Video stellt euch TuralTuranX vor. Der Song wird in den kommenden Tagen veröffentlicht:

Finnland-Teilnehmer: Käärijä mit dem Lied „Cha Cha Cha“

Ist das da ein Rammstein-Tattoo auf der Brust des Sängers? Offensichtlich von den Sounds der weltbekannten Band inspiriert, tritt Käärijä mit dem Lied „Cha Cha Cha“ für Finnland an.

Irland-Teilnehmer: Wild Youth mit dem Lied „We Are One“

Für Irland tritt die Band Wild Youth aus Dublin an. Das Besondere daran ist, dass Wild Youth es in den ESC 2023 geschafft hat, obwohl zu den möglichen Teilnehmern die Band von John Lydon gehörte, dem Sänger der Sex Pistols. Den Song „We Are One“ könnt ihr im folgenden Video sehen:

Israel-Teilnehmer: Noa Kirel mit dem Lied „Unicorn“

Zum Eurovision Song Contest 2023 schickt Israel Noa Kirel mit dem Song „Unicorn“. Die Sängerin setzte sich bei einer Konkurrenz bestehend aus 78 möglichen Teilnehmern durch. Mit dem offiziellen Musikvideo könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden:

Kroatien-Teilnehmer: Let 3 mit dem Lied „Mama ŠČ“

Darüber, dass die Mama einen Traktor gekauft hat, scheint sich Let 3 zu freuen, denn sie besingen es nicht nur, sie treten mit dem Lied „Mama ŠČ“ beim ESC 2023 an. Und genau darum geht es in dem Songtext. Wie das klingt, zeigt euch das folgende Video:

Lettland-Teilnehmer: Sudden Lights mit dem Lied „Aijā“

Nachdem Sudden Lights schon im Jahr 2018 nur knapp an der Teilnahme am Eurovision Song Contest vorbeigeschlittert sind, kommen sie dieses Jahr weiter. Mit dem Song „Aijā“ gelang es der Band, von ihrem Können zu überzeugen. Doch überzeugt euch selbst, mit dem folgenden Video:

Malta-Teilnehmer: The Busker mit dem Lied „Dance (Our Own Party)“

Die Publikumslieblinge The Busker konnten die Zuschauer in Malta mit großem Vorsprung auf ihre Seite ziehen. Sie treten beim ESC 2023 mit dem Lied „Dance (Our Own Party)“ an, das heute (9.3.2023) um 20 Uhr seine Premiere feiert. Hier findet ihr schon mal den Link zum Video:

Moldau-Teilnehmer: Pasha Parfeni mit dem Lied „Soarele și Luna“

Es ist nicht der erste Auftritt von Pasha Parfeni beim Eurovision Song Contest. Schon im Jahr 2012 führte der Teilnehmer Moldau ins Finale. Es bleibt abzuwarten, ob es ihm über zehn Jahre später erneut gelingt. Den Song, mit dem er beim ESC 2023 überzeugen will, seht ihr im folgenden Video:

Niederlande-Teilnehmer: Mia Nicolai & Dion Cooper mit dem Lied „Burning Daylight“

Mia und Dion fanden zusammen, um in Liverpool für die Niederlande den Sieg zu holen. Beim ESC 2023 treten die Teilnehmer mit dem Song „Burning Daylight“, den ihr im folgenden Video hören könnt:

Norwegen-Teilnehmer: Alessandra mit dem Lied „Queen of Kings“

In dem Song „Queen of Kings“ erzählt Alessandra von ihrer sexuellen Orientierung und welchen Schwierigkeiten sie damit begegnet ist. Die Teilnehmerin vertritt also mit ihrer Lebensgeschichte Norwegen beim ESC 2023 und im folgenden Video könnt ihr das Lied schon hören:

Schweiz-Teilnehmer: Remo Forrer mit dem Lied „Watergun“

Der Vertreter für die Schweiz ist auch in Deutschland bereits bekannt, denn Remo Forrer nahm auch an „Zeig uns deine Stimme“ teil. Mit dem Song „Watergun“ zieht er ins erste Halbfinale. Wollt ihr schon mal reinhören, dann klickt beim folgenden YouTube-Video auf Play:

Serbien-Teilnehmer: Luke Black mit dem Lied „Samo Mi Se Spava“

Fans düsterer Synth-Sounds könnte in Luke Black einen Favoriten finden, denn genau das ist es, was der Sänger nach Liverpool mitbringt. Überzeugt euch von dem Song „Samo Mi Se Spava“ im folgenden Video selbst:

Tschechien-Teilnehmer: Vesna mit dem Lied „My Sister's Crown“

Sechs Frauen und Folkpop ziehen für Tschechien nach Liverpool. Mit dem Song „My Sister's Crown“ wollen Vesna beim Eurovision Song Contest 2023 den Sieg für Tschechien holen. Was meint ihr, gelingt es ihnen? Schaut euch ihre Performance schon mal im Video an:

Alle Teilnehmer im zweiten Halbfinale des ESC 2023

Auch das zweite Halbfinale platzt aus den Nähten. Wir zeigen euch, welche 16 Teilnehmer hier aufeinandertreffen.

Albanien-Teilnehmer: Albina & Familja Kelmendi mit dem Lied „Duje“

Die Sängerin Albina tritt zusammen mit ihrer Familie in Liverpool an. Das passt sehr gut zu ihrem Song „Duje“, der von Traditionen innerhalb der Familie handelt. Das folgende Video hilft euch dabei, euch einen ersten Eindruck zu machen:

Armenien-Teilnehmer: Brunette, Lied noch unbekannt

Brunette ist nicht gerade eine Anfängerin im Musikumfeld. Bereits mit vier Jahren stand die Sängerin auf der Bühne. Mit welchem Lied sie Armenien in Liverpool vertreten will, ist bisher noch unbekannt.

Australien-Teilnehmer: Voyager mit dem Lied „Promise“

Die erste Band, die für Australien am Eurovision Song Contest teilnimmt – Voyager. Eine Progressive-Metal-Band die in Liverpool den Sieg für Australien holen will. Findet ihr, dass es ihnen gelingen könnte? Schaut euch ihre Performance im folgenden Video an:

Belgien-Teilnehmer: Gustaph mit dem Lied „Because Of You“

Mit nur einem Punkt Vorsprung gewann Gustaph den TV-Vorentscheid und wird beim ESC 2023 für Belgien antreten. Ob die knappe Entscheidung richtig war, wird sich noch erweisen. Wie der Song „Because Of You“ klingt, hört ihr im folgenden Video:

Dänemark-Teilnehmer: Reiley mit dem Lied „Breaking My Heart“

Auf TikTok hat Reiley beinahe 11 Mllionen Folower und dort dreht sich bei Weitem nicht alles um Musik. Ob er beim ESC 2023 auch so erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Für den ersten Eindruck könnt ihr euch das folgende Video anschauen:

Estland-Teilnehmer: Alika mit dem Lied „Bridges“

Alika ist die Gewinnerin einer TV-Show, die in Estland ausgestrahlt wird und als eine Version von „Deutschland sucht den Superstar“ bezeichnet werden kann. Mit dem Lied „Bridges“ möchte die Sängerin Estland zum Sieg führen. Das offizielle Video wird heute (9.3.2023) um 19 Uhr seine Premiere feiern. Hier findet ihr schon mal den Link:

Georgien-Teilnehmer: Iru, Lied noch unbekannt

Iru ist eine Sängerin, die bereits viele Erfahrungen bei Musikwettbewerben sammeln konnte. Schon als Kind hat sie an zahlreichen dieser Events teilgenommen. Reicht ihre Erfahrung auch, um beim Eurovision Song Contest den Sieg für Georgien zu holen? Das Lied, mit dem sie antreten wird, wurde noch nicht ausgewählt.

Griechenland-Teilnehmer: Victor Vernicos mit dem Lied „What They Say“

Nur 16 Jahre verzeichnet Victor Vernicos auf seinem Lebenszähler und schrieb die Ballade, mit der er in Liverpool antreten möchte, selbst. Eine offizielle Veröffentlichung des Liedes blieb bisher noch aus.

Island-Teilnehmer: Diljá mit dem Lied „Power“

Seit Jahren wusste Diljá schon, dass sie am Söngvakeppnin (isländischer Musikwettbewerb und nationaler Vorentscheid zum ESC) teilnehmen wird und bereitete sich darauf vor. Sie gewann und wird Island mit dem Song „Power“ in Liverpool vertreten. Wie dieser klingt, zeigt euch das folgende Video vom Söngvakeppnin-Auftritt:

Litauen-Teilnehmer: Monika Linkytė mit dem Lied „Stay“

Es ist nicht der erste Auftritt von Monika Linkytė beim Eurovision Song Contest. Bereits 2015 nahm sie gemeinsam mit Vaidas Baumila teil und das Dua gewann den 18. Platz. In Liverpool wird die Sängerin alleine antreten und den Song „Stay“ präsentieren. Wie dieser klingt, hört ihr im folgenden Video:

Österreich-Teilnehmer: Teya & Salena mit dem Lied „Who The Hell Is Edgar?“

Saxophon und Gitarre spielen sowie natürlich singen, das kann das Duo. Seit ihrer Kindheit beschäftigen sich beide Sängerinnen mit Musik. Für Österreich fahren sie im Mai 2023 nach Liverpool. Den Song „Who The Hell Is Edgar?“, mit dem sie antreten wollen, hört ihr im folgenden Video:

Polen-Teilnehmer: Blanka mit dem Lied „Solo“

Eurodance ist noch nicht tot. Das scheint zumindest so, denn Polen schickt Blanka mit dem Eurodance-Song „Solo“ nach Liverpool. Ob Blanka damit gewinnen kann, wird sich noch zeigen. Es wurden im Internet bereits Stimmen laut, die der polnischen Jury Wahlbetrug vorwerfen. Mehr dazu lest ihr im verlinkten Artikel. Wie der Song klingt, hört ihr im folgenden Video:

Rumänien-Teilnehmer: Theodor Andrei mit dem Lied „D.G.T. (Off and On)“

Es kommt oft nicht nur auf den Song an, sondern auch auf die Performance. Ob der 18-jährige Theodor Andrei mit beidem überzeugen kann, werden wir noch erfahren. Versuchen darf er es auf jeden Fall und ihr könnt den Song „D.G.T. (Off and On)“, mit dem er antreten wird, in folgendem Video hören:

San Marino-Teilnehmer: Piqued Jacks mit dem Lied „Like An Animal“

Die Piqued Jacks haben nicht nur Bühnenerfahrung, sondern bereits viele Alben und Songs veröffentlicht. Mit der Nummer „Like An Animal“ wollen sie jetzt den Sieg für San Marino holen. Das folgende Video zeigt euch, was sie zu bieten haben:

Slowenien-Teilnehmer: Joker Out mit dem Lied „Carpe Diem“

Die junge Band Joker Out freut sich schon sehr darauf, Slowenien beim Eurovision Song Contest 2023 zu vertreten. Dafür kommen sie mit dem Song „Carpe Diem“ auf die Bühne, den ihr im folgenden Video hören könnt:

Zypern-Teilnehmer: Andrew Lambrou mit dem Lied „Break A Broken Heart“

Der Besuch einer Musikschule und des Gesangsunterrichts in jungen Jahren brachte Andrew Lambrou sicherlich einen Vorteil, den er genutzt hat. Er hat sich als Teilnehmer für den ESC 2023 qualifiziert und wird Zypern vertreten. Den Song „Break A Broken Heart“ könnt ihr im folgenden Video hören:

Alle Teilnehmer die bereits im Finale des ESC 2023 vertreten sind

Deutschland-Teilnehmer: Lord of the Lost mit dem Lied „Blood & Glitter“

Die vielseitige Band Lord of the Lost feierte schon im Januar Erfolge mit ihrem Album „Blood & Glitter“ und jetzt dürfen sie Deutschland beim ESC 2023 als Teilnehmer vertreten. Klickt auf Play, um den Song „Blood & Glitter“ und das dazugehörige offizielle Video zu sehen:

Frankreich-Teilnehmer: La Zarra mit dem Lied „Évidemment“

La Zarra ist eine Bewunderin von Céline Dion und vertritt dieses Jahr Frankreich beim Eurovision Song Contest. Sie reist in Liverpool mit dem Song „Évidemment“ an. Wie dieser klingt, hört ihr im folgenden Video:

Großbritannien (UK)-Teilnehmer: Mae Muller mit dem Lied „I Wrote A Song“

Auch Mae Muller ist keine Anfängerin. 2019 veröffentlichte sie ihr erstes Album und wird dieses Jahr als Teilnehmerin des ESC für Großbritannien antreten. Ihren Song „I Wrote A Song“ könnt ihr im folgenden Video hören:

Italien-Teilnehmer: Marco Mengoni mit dem Lied „Due Vite“

Bereits vor 10 Jahren war Marco Mengoni das erste Mal beim Eurovision Song Contest dabei. Mit dem Song „Due Vite“ wird er erneut für Italien antreten. Den Song könnt ihr im folgenden Video hören:

Spanien-Teilnehmer: Blanca Paloma mit dem Lied „Eaea“

Blanca Paloma konnte sich gegen ihre Konkurrenz bestehend aus 17 weiteren Acts durchsetzen und darf mit ihrem Song „Eaea“ für Spanien nach Liverpool gehen. Wie dieser klingt, hört ihr im folgenden Video:

Ukraine-Teilnehmer: TVORCHI mit dem Lied „Heart Of Steel“

TVORCHI sind in ihrer Heimat eine sehr beliebte Band und konnten sich bei der Vorauswahl aus insgesamt 10 Acts durchsetzen. Sie vertreten in 2023 die Ukraine beim ESC und trage den Song „Heart Of Steel“ bei. Wie dieser klingt, könnt ihr im folgenden Video hören:

