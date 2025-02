ESC-Vorentscheid 2025: Wer geht für Deutschland nach Basel?

Wer gewinnt den ESC-Vorentscheid 2025? Der Sieger wird unter dem „Motto Chefsache ESC 2025, wer singt für Deutschland?“ ermittelt. In diesem Rahmen suchen die ARD, RTL und Stefan Raab in vier Shows den Act, der Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel vertreten wird.

Wann finden die Vorrunden statt?

Die ersten drei der insgesamt vier Vorrunden-Shows laufen jeweils zur Prime-Time auf RTL. Das große Finale und somit der Entscheid, wer für den ESC 2025 nach Basel reisen wird, findet am Samstag, 1. März in Hürth statt. Alle vier Sendungen werden von Barbara Schöneberger moderiert. Tickets gibt es laut Kölner Stadt-Anzeiger auf der Seite raab-tickets.de.



Erste Show: Freitag, 14. Februar 2025 um 20:15 Uhr (RTL und RTL+)

Zweite Show: Samstag, 15. Februar 2025 um 20:15 Uhr (RTL und RTL+)

Dritte Show - Halbfinale: Samstag, 22. Februar 2025 um 20:15 Uhr (RTL und RTL+)

Vierte Show - Finale: Samstag, 1. März 2025 um 20:15 Uhr (Das Erste, eurovision.de, ARD Mediathek, ONE)

ESC-Vorentscheid: So funktioniert die Abstimmung

In der ersten und in der zweiten Vorentscheidungsshow treten jeweils zwölf Teilnehmer auf. Hier stellen die Acts wahlweise einen Coversong oder einen eigenen, älteren Titel vor. 14 der insgesamt 24 Kandidaten schaffen es ins Halbfinale, wo zum ersten Mal die potenziellen ESC-Titel vorgestellt werden.

Als Jury fungieren neben Stefan Raab Yvonne Catterfeld, Elton und verschiedene Gastjuroren. In den ersten beiden Shows und im Halbfinale wird es keine Abstimmung von Seiten der Zuschauer geben. Hier hat die Jury das alleinige Sagen, wer es ins Finale schafft und wer nicht. Anders sieht es in der vierten Show aus. Im Finale entscheidet das Publikum, welcher Kandidat und somit welcher Titel beim Eurovision Song Contest 2025 für Deutschland antreten wird.



In unserem Video seht ihr, wie Deutschland bei vergangenen ESC-Wettbewerben abgeschnitten hat.



Die Pleiten und Erfolge von Deutschland beim Eurovision Song Contest

Die Kandidaten: Wer tritt beim Vorentscheid an?

In den Vorrunden werden insgesamt 24 Acts antreten, welche Stefan Raab und sein Team aus insgesamt 3.281 eingegangenen Bewerbungen ausgesucht haben. Es konnten sich sowohl Solokünstler als auch Bands melden. Die Bewerberinnen und Bewerber mussten sich bis zum 28. November bei Raab Entertainment wahlweise mit einem eigenen Song oder einem Cover-Titel bewerben.

Im Rahmen der vier Shows wird der Vertreter für den deutschen ESC-Beitrag und somit der Nachfolger von Isaak, dem deutschen ESC-Teilnehmer 2024, ermittelt. Folgende Acts gehen bei den Vorentscheiden an den Start:



Abor & Tynna aus Wien

ADINA (26) aus Heidelberg

Benjamin Braatz (24) aus Hagen

Cage (30) aus Köln

Chase (34) aus Hamburg

Cloudy June (26) aus Berlin

COSBY aus München

Enny-Mae x Paradigm aus Berlin

Equa Tu (28) aus Münster

FANNIE (42) aus Berlin

Feuerschwanz aus Nürnberg

From Fall to Spring aus dem Saarland

JALN (23) aus Köln

Janine (25) aus Berlin

Jonathan Henrich (24) aus Köln

JULIKA (23) aus Düsseldorf

LEONORA (24) aus Köln

LYZA (23) aus Berlin

Moss Kena (27) aus Berlin

NI-KA (25) aus Frankfurt/Main

Noah Levi (23) aus Berlin

Parallel aus Stuttgart

The Great Leslie aus London/Efringen-Kirchen

Vincent Varus (26) aus Stuttgart

Diese Acts sind bereits ausgeschieden

In der ersten Show, in welcher Max Mutzke als Gastjuror fungierte, haben es sieben Acts geschafft, eine Runde weiterzukommen. Besonders begeistert hat Musikerin Cage, welche mit dem Titel Wrong Places von H.E.R. für Standing Ovations sorgte. Aber auch die Band Feuerschwanz konnten mit ihrem Gesamtkonzept in Form von Folk-Metal im Rittergewand überzeugen. In der zweiten Vorrunden-Show punkteten From Fall To Spring mit ihrem Linkin Park angehauchten Titel Control.



Nicht geschafft haben es dagegen die folgenden Acts: