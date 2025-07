Essen im Handgepäck? Ein paar Dinge müsst ihr beachten

Das Essen im Flugzeug ist nicht immer ein Genuss. Vielleicht habt ihr schon überlegt, euch lieber selbst zu versorgen, wisst aber nicht, welche Lebensmittel mit ins Flugzeug dürfen und ob das überhaupt erlaubt ist? Wir haben die Antwort.

Dürfen Lebensmittel ins Flugzeug?

Ob ihr mit Lebensmitteln im Koffer die Sicherheitskontrolle passieren dürft, ist nicht gesagt. Nur bestimmtes Essen darf ins Flugzeug. Keine Probleme dürfte es mit trockenen und festen Nahrungsmitteln geben, die ihr in gut verschlossenen und auslaufsicheren Behältnissen transportiert.

Auch originalverpackte Snacks sind erlaubt. Das Flugzeugpersonal sollte aber sofort erkennen können, worum es sich handelt. Auch eine luftdichte Verpackung der Speisen ist wichtig.

Essen im Handgepäck: Was ist erlaubt und was ist verboten?

Nicht alle Lebensmittel dürfen ins Handgepäck. Gegen Sandwiches, die ihr in eine Box legt oder mit durchsichtiger Folie einschlagt, gibt es nichts einzuwenden. Auch mit Früchten und Salaten dürft ihr euch an Bord stärken. Erlaubt sind weiterhin Kekse, Chips, Schokoriegel und andere Süßigkeiten. Instant-Getränke und Teebeutel sind ebenfalls gestattet.

Alkohol über 22 Volumenprozente darf nicht ins Handgepäck. Nicht gestattet ist auch die Mitnahme von Marmelade oder Nuss-Nougat-Creme in Gläsern. Während des Fluges werdet ihr auch auf Suppen, Smoothies, Soßen oder Dressings verzichten müssen.

Darf selbstgemachtes Essen ins Handgepäck?

Ihr wollt nicht auf selbstgemachtes Essen verzichten? Dabei gibt es einiges zu beachten. Achtet darauf, dass es sich um feste Speisen handelt und vermeidet Flüssigkeiten in Behältnissen. Ab 100 Milliliter pro Behälter sind diese verboten.

Verpackt euer Essen in transparenten Boxen. Das erleichtert die Kontrolle am Sicherheitscheck. Bedenkt, dass die Küche im Flieger kalt bleiben muss und es keine Möglichkeit gibt, euer Essen an Bord aufzuwärmen. Gerichte mit viel Knoblauch und Zwiebel haben im Handgepäck nichts verloren. Nehmt hier unbedingt Rücksicht auf andere Passagiere.

Was muss allgemein bei Essen im Handgepäck beachtet werden?

Nicht nur die Beamten am Sicherheitscheck möchten wissen, was ihr an Lebensmitteln im Handgepäck transportiert. Auch der Zoll will darüber Kenntnis haben. Seid ihr innerhalb der EU unterwegs, sind Tabak, Kaffee und Alkohol anzumelden.

Fliegt ihr in ein Nicht-EU-Land, kann es bei Fleisch, Eiern, Käse und anderen tierischen Produkten zu Problemen kommen. Die Gründe sind hier hygienischer wie kultureller Natur. Am besten lasst ihr euch das Essen schon im Flieger schmecken, dann müsst ihr keine Einschränkungen bei der Einfuhr in das Zielland fürchten.