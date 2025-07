Eternauta – Das Ende von Staffel 1 erklärt

Die erfolgreiche Netfix-Serie Eternauta basiert auf einer Comic-Vorlage. Was in Eternauta passiert und wie die erste Staffel endet, erfahrt ihr hier.

Worum geht es in Eternauta?

Seit dem 30. April 2025 könnt ihr Eternauta auf Netflix streamen. Als Vorlage dient der gleichnamige Comic von Héctor Germán Oesterheld und Francisco Solano López. Die Geschichte spielt in Buenos Aires.

In der argentinischen Science-Fiction-Serie kämpft die Menschheit ums Überleben. Nachdem in der Nacht ein toxischer Schneesturm Millionen Menschenleben gekostet hat, sehen sich die Überlebenden der eigentlichen Bedrohung gegenüber: Sie müssen den Kampf gegen Außerirdische aufnehmen.

Im Mittelpunkt steht Juan Salvo, der von Ricardo Darín dargestellt wird. Mit einem Gewehr und einer Gasmaske schlägt sich Juan durch die apokalyptische Stadt, um die Rätsel zu lösen, die mit dieser Apokalypse verbunden sind.

Achtung Spoiler: Wie endet die erste Staffel von Eternauta?

Der tödliche Schnee war die erste Stufe einer Alien-Invasion, wie sich im Laufe der Serie herausstellt. Was die Ziele der invasiven Macht sind, bleibt jedoch unklar. In der Serie tauchen immer wieder neue Fragen und Rätsel auf. Vor allem in der letzten Folge der ersten Staffel wird Juan Salvo außerdem immer wieder von Déjà-vus heimgesucht.

So kommen immer wieder neue Fragen auf und Eternauta endet beinahe folgerichtig mit einem Cliffhanger. Sehr viele Rätsel bleiben ungelöst. Da die düstere Serie auf einem Comic basiert, lohnt sich ein Blick auf dieses Werk, um die mysteriösen Zusammenhänge zu verstehen.

Dort befindet sich Juan nach der Alien-Invasion in einem Raumschiff, wo er versehentlich eine Zeitmaschine aktiviert. Dadurch reist er immer wieder durch Raum und Zeit. Die verworrenen Ereignisse könnten also durch Zeitschleifen zu erklären sein.

In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in die Netflix-Serie Eternauta:

Gibt es eine Fortsetzung?

Es wird eine Fortsetzung von Eternauta geben, in der die offenen Fragen beantwortet werden können. Möglicherweise wird die zweite Staffel die erfolgreiche Serie beenden. Wann es losgeht, ist noch nicht klar, aber es wird frühestens 2027 mit dem offiziellen Start der zweiten Staffel gerechnet.