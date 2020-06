Nur heute stark reduziert: Wer keine Lust mehr auf mühseliges Staubsaugen hat, der greift zum Saugroboter! Der RoboVac 11S von Eufy ist aktuell reduziert erhältlich. GIGA erklärt, für wen sich das Sonderangebot lohnt und welche Eigenschaften der Staubsaugerrobter besitzt.

Originalartikel:

Der Eufy RoboVac 11S ermöglicht den günstigen Einstieg in die Welt der Staubsaugerrobter und wird Amazon derzeit für 149,99 Euro angeboten. Mit einer geringen Bauhöhe von 7,25 cm passt der Saugroboter unter viele Sofas und kann dann auch dort den Staub wegsaugen. Abfahren tut der Saugroboter mit 1.300Pa Saugkraft nach dem Zufallsprinzip. Das Volumen des Staubsammlers beträgt 0,6 Liter und Hersteller Eufy verspricht eine Einsatzzeit von 100 Minuten am Stück. Ein Drei-Filter-System soll eine ideale Reinigung sicherstellen, die Lautstärke wird mit 55 db angegeben und liegt damit am unteren Ende der Skala. Neben dem Saugroboter an sich ist eine Ladestation im Lieferumfang enthalten, eine Fernbedienung inklusive Fadenkreuz zur genauen Steuerung auf Wunsch, ein Reinigungswerkzeug, vier Seitenbürsten und ein zusätzliches Filterset.

Eufy RoboVac 11s bei Amazon

Die Eigenschaften im des Eufy RoboVac 11s Überblick

Produkt-Einschätzung: Gut

Mit teureren Modellen kann der RoboVac 11S von Eufy nicht mithalten, was sich vor allem daran zeigt, dass keine Karte des Raumes erstellt wird – der Eufy-Saugroboter fährt also nach dem Zufallsprinzip ab. Das funktioniert in der Praxis recht gut, wie wir aus eigener Erfahrung sagen können. Die 0,6 Liter Volumen des Staubsammlers reichen für mehrere Fahrten. Lediglich die 55 db können manchmal etwas Laut sein, wenn mehrere Leute im Raum sind und man sich unterhalten möchte.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Im Rahmen des Tagesangebotes bietet Amazon den Eufy RoboVac 11S jetzt 50 Euro günstiger für 149,99 Euro an – historischer Bestpreis für das Gerät und ein sehr guter Preis für einen Staubsaugerroboter dieser Klasse.

Wissenswertes und Interessantes gibt es außerdem in der GIGA-Saugroboter-Kaufberatung 2020. Dort wird auch erklärt, worauf man vor dem Kauf achten muss.