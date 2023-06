Schwesternsender Sat.1 und ProSieben auf Sparkurs! Was das für die Zuschauer bedeutet und auf welches Abendprogramm ihr euch einstellen könnt, erfahrt ihr hier.

Habt ihr auch das Gefühl, dass ständig die gleichen Serien, Sitcoms und Shows laufen, ganz gleich wo ihr gerade hinzappt? Manche Serien sind einfach so gut, die kann man sich immer wieder Mal ansehen und obwohl ihr bereits alle Gags auswendig kennt, müsst ihr immer noch darüber lachen. Das macht eine gute Serie zu einer fantastischen Serie, aber nicht alle sind so genial. Manchmal sind Wiederholungen auch einfach nur langweilig und eine Lösung für den Sparkurs.

ProSieben in der Wiederholungsschleife

Tagsüber sind die Zuschauer und Zuschauerinnen die ewigen Wiederholungen bereits gewohnt. Auf ProSieben gibt es „Scrubs“, „The Big Bang Theory“, „How I Met Your Mother“ und „Two And A Half Man“ in Dauerschleife. Da die Serien aber nach wie vor beliebt sind, sehen die ProSieben-Fans gerne darüber hinweg.

Nun folgen auch abends Wiederholungen, zum Beispiel von „Wer ist das Phantom?“ und „Die! Herz! Schlag! Show!“. Auch am Samstagabend wird eine alte Ausgabe von „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ ausgestrahlt. Am 20. Juni kehrt Joko Winterscheidts Musikshow „Win your Song“ zurück auf den Bildschirm. Auch alte James Bond Filme wie „Geheimdienst der Majestät“, „Man lebt nur zweimal“ und „Goldfinger“ werden ausgestrahlt.

Zuschauer müssen aber keine Reise in die Vergangenheit fürchten, denn noch ist die aktuelle „Germany’s Next Topmodel“-Staffel nicht zu Ende und es gibt montags neue Folgen von „Grey’s Anatomy“, „Seattle Firefighters und 9-1-1: Lone Star“. Die Sendung „Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera“ besetzt in der Zeit vor „red“ für rund drei Stunden die Prime-Time.

Sat.1 im Nostalgie-Feeling

Auch hier kennen die Zuschauer bereits die Sendungen, die in Endlosschleife laufen, wie „Lenssen übernimmt“, „Auf Streife“ und „Klinik am Südring“. Auf allen Fernsehsendern gibt es Favoriten, die tagsüber immer wieder ausgestrahlt werden. Wirkliches Nostalgie-Feeling könnt ihr am Samstag bekommen, denn von 10:30 Uhr bis 19:55 Uhr werden alte Folgen von „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ ausgestrahlt. Aktuell ist es die zweite Staffel, die gezeigt wird.

Wiederholungen – Fluch oder Segen?

Vielleicht fühlt ihr euch vom Programm und den Wiederholungen gelangweilt, aber womöglich könnt ihr auch die Gelegenheit nutzen, um euch eine Serie, einen Film oder eine Show anzusehen, der ihr bislang keine Chance gegeben habt. Manchmal kann ein bisschen Nostalgie auch ganz entspannend sein und wenn ihr doch mehr Abwechslung und Action braucht, dann nutzt die warmen Temperaturen, geht nach draußen, trefft euch mit Freunden oder hört euch mal wieder ein Konzert an. Alternativ zum Fernsehen könnt ihr auch immer auf Streaming ausweichen.

Streaming-Empfehlungen als Alternative für die Wiederholungen

Auf Netflix kommt demnächst der Actionfilm mit Chris Hemsworth „Tyler Rake: Extraction 2“. Seit einigen Tagen gibt es die neue Serie „Fubar“ mit Arnold Schwarzenegger, für alle, die gerne Lachen. Auf Disney+ gibt es unter anderem ab Juni die neue Staffel von „Loki“ und die neue Serie „Secret Invasion“. Und auf Amazon Prime ist die Auswahl ohnehin sehr vielfältig und hat für jeden etwas passendes.

