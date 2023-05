Du liebst Trash-TV mit Herzschmerz, nackter Haut und Drama? Dann solltest du die Reality-Show „Ex on the Beach“ nicht verpassen.



In der Reality-Show „Ex on the Beach“ finden sich laut Angaben von RTL heiße Single-Frauen und Männer gemeinsam in einer Strandvilla zusammen. Sie alle haben einen oder mehrere Ex-Partner*innen, die in der traumhaften Kulisse als böse Geister der Vergangenheit plötzlich auftauchen und für sie zu einer echten Herausforderung werden. Denn sie wollen selbst inmitten der begehrten Junggesellen und Jungesellinnen ein Wörtchen mitreden. Fragt sich nur, wer die oder den Verflossenen zurückbekommen möchte und wer nur auf Rache und Vergeltung aus ist? Eins steht fest: Es wird nicht langweilig und die Zuschauer*innen können seit dem 25. April 2023 jeden Dienstag auf RTL+ mit den Kandidat*innen mitfiebern und mitleiden.

„Ex on the Beach“ 2023: Welche Kandidaten sind in Staffel 4 dabei?

In der diesjährigen vierten Staffel ziehen insgesamt sechs Singles in eine mexikanische Strandvilla ein. Wir stellen euch die einzelnen Kandidat*innen kurz vor:

Zu den Kandidat*innen gehört Paulina Ljubas (26) aus Köln . Sie ist eine bekannte Influencerin und sorgte unter anderem bereits in „Temptation Island VIP“ für mächtig Wirbel. In der Show scheiterte ihre damalige Beziehung zu Henrik Stoltenberg. Danach ging die Influencerin eine Beziehung mit Yasin Mohammed ein. Ob sie ihn oder Ex-Freund Henrik wiedersehen wird?



. Sie ist eine bekannte Influencerin und sorgte unter anderem bereits in „Temptation Island VIP“ für mächtig Wirbel. In der Show scheiterte ihre damalige Beziehung zu Henrik Stoltenberg. Danach ging die Influencerin eine Beziehung mit Yasin Mohammed ein. Ob sie ihn oder Ex-Freund Henrik wiedersehen wird? Eine weitere Influencerin, die bei „Ex on the Beach“ dabei ist, heißt Chiara Antonella . Die 25-Jährige kommt aus dem Eckental und war bereits in der 4. Staffel von „Love Island“ zu sehen. Ein Reunion mit einem Ex könnte sie sich durchaus vorstellen.

. Die 25-Jährige kommt aus dem Eckental und war bereits in der 4. Staffel von „Love Island“ zu sehen. Ein Reunion mit einem Ex könnte sie sich durchaus vorstellen. Die Riege der Frauen komplettiert die 23-jährige Carina aus Bielefeld . Sie ist den Zuschauer*innen aus der 7. Staffel von „Love Island" und „Are You the One“ bekannt.

. Sie ist den Zuschauer*innen aus der 7. Staffel von „Love Island" und „Are You the One“ bekannt. Bei den Männern ist Reality-TV-Newcomer Kimi dabei. Der Techniker aus Heilbronn ist 25 Jahre alt und war bisher noch nicht im TV zu sehen.



dabei. Der Techniker aus Heilbronn ist 25 Jahre alt und war bisher noch nicht im TV zu sehen. Auch der 23-jährige Roman aus Österreich freut sich bei „Ex on the Beach“ auf seinen ersten Auftritt im TV als Kandidat.

aus Österreich freut sich bei „Ex on the Beach“ auf seinen ersten Auftritt im TV als Kandidat. Hinlänglich bekannt ist hingegen Jonny Jaspers. Mit seinen 30 Jahren wirkte der Kölner Gastronom schon bei TV-Formaten wie „Temptation Island“ als Verführer mit. Folglich kennt sich der Single gut mit Gefühlen aus, ist sich aber nicht sicher, ob Ex-Freund*innen eine zweite Chance verdient haben.



„Ex on the Beach“: Das sind die Kandidat*innen der 4. Staffel (© RTL.de)

Welche Ex-Partner mischen bei „Ex on the Beach“ 2023 mit?

Was wäre „Ex on the Beach“ ohne die Ex-Freund*innen, die den Kandidat*innen das Leben schwer machen oder eine zweite Chance wollen? Bei „Ex on the Beach“ sind beispielsweise die nachfolgenden Verflossenen mit am Start:

Yasin Mohamed („Kampf der Realitystars“, „Temptation Island“)



Tobias Pietrek („Love Island“)



Bella Janice („Temptation Island“)

Germain Wolf („Paradise Hotel“, „Are You the One“)



Max Wilschrey („Die Bachelorette“)



Mike Hessel („Are You the One“)



Jessica Hnatyk („Are You the One“)



Dominik Brcic („Temptation Island VIP“)



„Ex on the Beach“ Staffel 4 immer dienstags mit neuen Folgen

Die aktuelle Staffel von „Ex on the Beach“ läuft seit dem 25. April 2023 jeden Dienstag auf RTL+. Die Zuschauer*innen können sich auf insgesamt 18 Folgen freuen, die bis August ausgestrahlt werden. Die Sendetermine sehen wie folgt aus:

1. Folge: 25. April 2023

2. Folge: 02. Mai 2023

3. Folge: 09. Mai 2023

4. Folge: 16. Mai 2023

5. Folge: 23. Mai 2023

6. Folge: 30 Mai 2023

7. Folge: 06. Juni 2023

8. Folge: 13. Juni 2023

9. Folge: 20. Juni 2023

10. Folge: 27. Juni 2023

11. Folge: 04. Juli 2023

12. Folge: 11. Juli 2023

13. Folge: 18. Juli 2023

14. Folge: 25. Juli 2023

15. Folge: 01. August 2023

16. Folge: 08. August 2023

17. Folge: 15. August 2023

18. Folge: 22. August 2023

Alternativen zu „Ex on the Beach“ Staffel 4

Liebhaber*innen der Reality-TV-Sendungen sollten sich den Dienstag im Kalender markieren: Dann lädt RTL im Stream eine neue Folge hoch. Aktuell hält RTL weitere Trash-TV-Sendungen im Programm bereit: Neben „Ex on the Beach“ geht das beliebte Treuetest-Format „Temptation Island“ wieder auf Sendung, über das wir mit wöchentlichen Updates berichten. Auch Fans vom „Sommerhaus der Stars“ haben 2023 allen Grund zur Freude, denn im September kehrt das beliebte Format mit neuen Promi-Paaren auf die heimischen Bildschirme zurück. Bis es soweit ist, lässt sich die Zeit zum Beispiel auch mit dem finalen Abschluss der aktuellen Bachelor-Staffel verkürzen. im Free-TV entscheidet sich am 10. Mai 2023, ob Bachelor David Jackson Angelina oder Lisa seine letzte Rose übergibt.

