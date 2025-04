„Ex on the beach“ Staffel 6: Alles zu Start und Sendeterminen in 2025

Auch in 2025 geht „Ex on the beach“ in eine neue Runde. Hier erfahrt ihr alles über den Start und die Sendezeiten des Formats.

Start und Sendetermine von „Ex on the Beach“

Die sechste Staffel von „Ex on the Beach“ strahlt RTL+ exklusiv ab dem 28. April aus. Das bedeutet, dass die neuen Folgen nicht im linearen Fernsehen zu sehen sein werden. Es sind insgesamt 18 Folgen angekündigt, die immer montags exklusiv bei RTL+ erscheinen. Somit sind die Sendetermine wie folgt angegeben:

Folge 1: Montag, 28. April 2025

Folge 2: Montag, 5. Mai 2025

Folge 3: Montag, 12. Mai 2025

Folge 4: Montag, 19. Mai 2025

Folge 5: Montag, 26. Mai 2025

Folge 6: Montag, 2. Juni 2025

Folge 7: Montag, 9. Juni 2025

Folge 8: Montag, 16. Juni 2025

Folge 9: Montag, 23. Juni 2025

Folge 10: Montag, 30. Juni 2025

Folge 11: Montag, 7. Juli 2025

Folge 12: Montag, 14. Juli 2025

Folge 13: Montag, 21. Juli 2025

Folge 14: Montag, 28. Juli 2025

Folge 15: Montag, 4. August 2025

Folge 16: Montag, 11. August 2025

Folge 17: Montag, 18. August 2025

Folge 18: Montag, 25. August 2025

Welche Kandidaten sind bei „Ex on the Beach“ dabei?

Laut RTL sind insgesamt 26 Kandidaten und Kandidatinnen am Start, darunter auch zwei Pärchen. Eventuell kennt ihr sie schon aus anderen Reality-Formaten. Zu den weiblichen Singles gehören:

Franzi (30) – „Bachelor in Paradise“, „Bachelor“, „Are You The One?“, „Reality Stars in Love“

Shakira (26) – „Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“

Jennifer (27) – „Love Island“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“

Marlisa (29) – „Temptation Island“ und „Prominent Getrennt“

Linda (24) – „Germany’s next Topmodel“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“

Bianca (23) – „Germany’s next Topmodel“

Chiara (23) – „Take Me Out“

Coco (23) – „Take Me Out“

Jenny G. (25) – „Love Island“ und „Good Luck Guys“

Sahel (25) – „Germany Shore“

Venera (27)

Marta (24)

Nana (35)



Patrizia (28)



Bei den männlichen Singles sind die nachfolgenden Männer am Start:

Calvon (32) – „Temptation Island“ und „Kampf der Realitystars“

Marvin (30) – „Swipe Match Love“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“

Marc-Robin (29) – „Temptation Island“, „Prominent Getrennt“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“

Teezy (30) – „Are You The One? – Reality Stars in Love“ und „Ex on the Beach“

Jermaine (20) – „Germany Shore“

Joschua (25) – „Are You The One“

Luca (28) – „Love Island“

Fabio (35)



Mit an Bord sind in diesem Jahr außerdem zwei Paare, die bereits in Reality-Shows zu sehen waren:

Nastasia (24) und Tobias (26) – „Temptation Island“ und „Take Me Out“

Vivi und Mou – „Temptation Island“



Worum geht es genau bei „Ex on the beach“?

Mit dem oder der Ex eingesperrt sein? Das klingt alles andere als lustig, wird aber bei „Ex on the beach“ bittere Realität. Zwar lernen die Kandidaten unter der mexikanischen Sonne in einer Traum-Villa auch flirtwillige Singles kennen – doch manchen sie eben auch wieder Bekanntschaft mit Ex-Partnern. Und je nachdem, wer da an den Strand gespült wird, gibt es anstelle von heißen Partys Dramen, Streits und Tränen.

Im Vergleich zu vorherigen Staffeln gibt es jedoch eine Neuerung: Erstmals dürfen auch Paare bei „Ex on the beach“ teilnehmen. Ob die Verliebten und Verflossenen die Konfrontation mit der Vergangenheit überstehen werden, könnt ihr ab Ende April jede Woche mitverfolgen.

