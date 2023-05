Der Fachhändler Maxxisun ist Spezialist für die immer beliebteren Balkonkraftwerke. Für kurze Zeit bekommt ihr hier satte 20 Prozent Rabatt. Aber das ist noch nicht alles: Als GIGA-Leser könnt ihr bis zu 200 Euro extra sparen. Wir verraten euch, wie es funktioniert.

Maxxisun Summer-Sale: 20 % Rabatt auf alle Balkonkraftwerke

Balkonkraftwerke liegen im Trend – und das aus gutem Grund: Ihr produziert damit nicht nur euren eigenen Solarstrom und spart auf Dauer bares Geld, sondern schont auch die Umwelt und treibt die Energiewende voran. Bei Maxxisun läuft noch bis 15.05.2023 eine Sommeraktion, bei der ihr 20 Prozent Rabatt auf alle Balkonkraftwerke bekommt (bei Maxxisun ansehen). Dank unserer exklusiven Gutscheincodes spart ihr als GIGA-Leser bis zu 200 Euro zusätzlich. Die Lieferkosten sind bereits im Preis enthalten.

Gebt einfach einen der folgenden Codes passend zu eurem Wunsch-Balkonkraftwerk ab 800 Watt ein und sichert euch absolute Tiefstpreise:

600 Watt Balkonkraftwerk „Basic Line“ für 579 Euro

Balkonkraftwerk „Basic Line“ für 800 Watt Balkonkraftwerk „Basic Line“ inklusive Leistungsbegrenzung auf 600 Watt für 653 Euro mit Gutscheincode GIGA800 (75 Euro Rabatt)

Balkonkraftwerk „Basic Line“ inklusive Leistungsbegrenzung auf 600 Watt für mit Gutscheincode (75 Euro Rabatt) 1.200 Watt Balkonkraftwerk „Basic Line“ inklusive Leistungsbegrenzung auf 600 Watt für 958 Euro mit Gutscheincode GIGA1200 (150 Euro Rabatt)

Balkonkraftwerk „Basic Line“ inklusive Leistungsbegrenzung auf 600 Watt für mit Gutscheincode (150 Euro Rabatt) 1.500 Watt Balkonkraftwerk „Basic Line“ inklusive Leistungsbegrenzung auf 600 Watt für 1.128 Euro mit Gutscheincode GIGA1500 (200 Euro Rabatt)

Warum Leistungsbegrenzung?

Aktuell sind in Deutschland Balkonkraftwerke bis maximal 600 Watt erlaubt. Dies könnte sich allerdings noch im Mai 2023 ändern, da vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine Erhöhung auf 800 Watt vorgesehen ist. Eine Leistungsbegrenzung bei großen Balkonkraftwerken mit bis zu 1.500 Watt hat zum einen den Vorteil der vereinfachten Anmeldung und erlaubt dabei das Einspeiselimit von 600 Watt so weit wie möglich über den Tag verteilt zu erreichen, sodass eine Stromversorgung zuverlässig auch bei schlechtem Wetter möglich ist und nicht nur in den Mittagsstunden bei Sonnenschein.

Balkonkraftwerke mit 1.500 Watt haben eine größere Gesamtausbeute, auch wenn ihre Leistung auf 600 Watt begrenzt ist (Bildquelle: Maxxisun)

Zum anderen muss das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt in der Leistung nicht mehr angepasst werden, sodass ihr auf zukünftige Gesetzesänderungen (z. B. die Anpassung der Einspeisegrenze auf 800 Watt) reagieren könnt, ohne euch ein neues Balkonkraftwerk zuzulegen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.