Einige Male wurde es auf unbestimmte Zeit verschoben, doch jetzt ist es endlich soweit: God of War Ragnarök erscheint am 9. November. Bestellt das Action-Adventure bei Saturn vor und sichert euch coole und ausgefallene Vorbesteller-Boni gratis dazu. Wir verraten die Details.

Bestellt God of War Ragnarök vor und sichert euch Schlüsselanhänger bei Saturn

Die Fortsetzung des Hit-Spiels God of War aus dem Jahr 2018 hat mittlerweile nicht nur endlich ein Veröffentlichungsdatum, sondern kann auch bereits für die PS5 (79,99 Euro) und die PS4 (69,99 Euro) vorbestellt werden (bei Saturn ansehen). Das Fantasy-Epos der Extraklasse erscheint bereits am 9. November und lässt euch wieder in die Rollen des Kriegergottes Kratos und seines Sohns Atreus, besser bekannt als „Junge“, schlüpfen, um die Welt vor der Bedrohung durch Ragnarök zu retten. Bei Saturn bekommen Vorbesteller zusätzlich zu God of War Ragnarök auch noch coole Vorbesteller-Boni: Neben den digitalen Inhalten (Kratos Schneewehe-Rüstung und Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock) schenkt euch der Elektronikriese noch einen coolen Schlüsselanhänger im God of War Raknarök Design.

God Of War Ragnarök exklusive Launch Edition (PlayStation 4) - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2022 10:36 Uhr

God Of War Ragnarök exklusive Launch Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2022 13:38 Uhr

Wenn ihr den Versand nach Hause wählt, müsst ihr noch eine Versandkostenpauschale in Höhe von 4,99 Euro bezahlen, da der Gesetzgeber vorsieht, dass eine Altersprüfung an der Haustür erfolgen muss. Wer das umgehen möchte, kann sich das Spiel auch direkt in die nächste Saturn-Filiale in eurer Nähe senden lassen. Dann zahlt ihr keine Versandkosten, bekommt die Vorbesteller-Boni aber trotzdem.

Saturn: God of War Ragnarök inklusive Schlüsselband bestellen

Kratos und Atreus kämpfen gegen neue Kreaturen und Gegner (Bildquelle: Santa Monica Studio)

Der 9. Teil der Saga mit Kratos verspricht wieder ein großer Erfolg zu werden. Die Bedrohung, welche sich durch Ragnarök anbahnt, rückt immer näher und so müssen Kratos und Atreus gemeinsam die 9 Welten bereisen, um sich auf die epische Schlacht der Götter vorzubereiten. Mit neuen Gegnern, atemberaubenden Welten und neuen lustigen Sprüchen von Mimir verspricht auch dieser Teil viel Spielspaß.

Seht euch hier den offiziellen Story-Trailer zu God of War Ragnarök an:

God of War Ragnarök – State of Play Sep 2022 Story Trailer

