Anime erfreuen sich bereits seit etlichen Jahren immer weiterwachsender Beliebtheit – und jeden Tag gibt es neue Serien und Shows, die an den Start gehen und um eure Aufmerksamkeit buhlen. Doch wie gut kennt ihr euch mit der Materie aus? Testet euer Wissen in unserem Quiz!

Beinahe jeder kennt Dragon Ball, Beyblade, Naruto, Detektiv Conan oder Attack on Titan. Doch inzwischen gibt es weitaus mehr Anime, die sich allesamt ihren Platz in den Herzen ihrer Fans verdient haben. Wie gut kennt ihr euch mit dem Genre aus? Haltet ihr euch für einen echten Experten? Dann stellt euer Wissen auf die Probe und versucht euch an unserem Quiz!

Wir zeigen euch einzelne Bilder aus 99 Anime – und ihr müsst uns verraten, um welchen es sich handelt. Nur echte Profis erkennen wirklich alle Serien: