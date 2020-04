Wer Daten hamstert, braucht Platz dafür. Am besten viel. Die „WD Elements“-HDD bietet üppige 10 TB Speicherplatz – und damit mehr als genug für Backups, die eigene Fotosammlung und noch viel mehr. MediaMarkt bietet die Festplatte gerade an – was sich in einem sehr guten Preis pro TB niederschlägt.

WD Elements (10 TB): Externe Festplatte * Jetzt ab 184,37 € bei Ebay Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 2.4.2020 12:42 Uhr

Deal-Preis: 167,78 Euro

Rabattcode: POWEREBAY9

Damit ihr bei eBay (MediaMarkt) auf den Deal-Preis von kommt, müsst ihr während der Kaufabwicklung einfach den Rabattcode „POWEREBAY9“ eingeben. Der Code funktioniert auf eBay bis zum 31. Dezember 2020. Versandkosten entfallen bei der Bestellung.

Rabattaktion: 10-TB-HDD zum Spitzenpreis im Angebot

Im Zweifel ist Haben besser als Brauchen, das gilt auch für Speicher, hier in der Darreichungsform „Externe Festplatte“. Die Anwendungsfälle sind vielfältig: Ob für Fotos, Videos und Musik, für regelmäßige Backups der Festplatte im eigenen Rechner oder als Speichererweiterung für die Spielkonsole, als einfaches NAS-System an einem Raspberry Pi, der Fritzbox oder als Festplattenrecorder für den Fernseher – eine externe Festplatte ist enorm flexibel und kann ein echter „Lebensretter“ sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass manche Geräte heute sonst eher wenig Speicher haben.

Die WD Elements ist recht formschön und macht auch als Accessoire auf dem Schreibtisch keine schlechte Figur. Sie hat die Maße 13,5 x 4,8 x 16,9 cm. Die Platte im 3,5-Zoll-Format bringt ein externes Netzteil mit, die reine Stromversorgung nur über USB klappt hier nicht. Dank USB-3.0-Verbindung (genauer: USB 3.1 Gen 1, abwärtskompatibel) schiebt sie Daten schnell von A nach B, bei großen Dateien liegen die Übertragungsgeschwindigkeiten bei rund 150 MB/s.

Guter Preis, gute Leistung

Was das Angebot so besonders macht, ist ein selten erreichtes Preis-Leistungs-Verhältnis. So kostet das TB Speicher bei diesem Angebot rein rechnerisch nur 16,77 Euro. Üblich sind rund 20 Euro. Damit ist die Festplatte meiner Meinung nach ein echter Preis-Leistungs-Tipp – zumal 10 TB richtig viel Speicher sind und selbst für große Film- und Serien-Sammlungen ausreichen dürften.

Die WD Elements 10 TB gibt es derzeit – versandkostenfrei. Laut idealo liegt das nur leicht über dem Bestpreis. Bislang hat die Festplatte nur einmal weniger als 160 Euro gekostet, ansonsten liegt der Preis meist zwischen 190–200 Euro.

