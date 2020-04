Amazon bietet gerade eine externe Festplatte im kleinen 2,5-Zoll-Formfaktor mit 5 TB Speicher zum Bestpreis an. Das kompakte Datengrab von Seagate im Angebot kostet , versandkostenfrei. Neben PC, NAS und Notebook lässt sich mit ihr auch der Speicher von Spielkonsolen simpel erweitern.

Seagate Expansion Portable (5 TB): externe Festplatte * Jetzt ab 99,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.4.2020 10:35 Uhr

Kompakte externe Festplatte mit viel Kapazität fürs Geld

Die Seagate Expansion+ Portable liefert 5 TB Speicher und kostet dabei nicht die Welt. 99 Euro werden derzeit fällig, umgerechnet sind das rund 19,80 Euro pro TB – ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für externe Platten dieses Formfaktors und dieser Kapazität.

Seagate Expansion+ Portable 5 TB: Wie ist die Leistung?

In Sachen Leistung bietet die Portable Festplatte von Seagate solide Daten. Dank USB-3.0-Anschluss schaufelt sie Daten angemessen schnell von A nach B. Wie bei portablen Festplatten im 2,5-Zoll-Formfaktor üblich, ist kein externes Netzteil notwendig. Der Strom kommt einfach über die USB-Buchse. Die Abmessungen der Festplatte im Gehäuse betragen 11,7 × 8 × 2,1 cm, mit 238 Gramm ist die Festplatte zudem recht leicht. Kompaktheit und Unabhängigkeit von externer Stromversorgung machen die Platte deswegen auch zu einem gelungenen „Upgrade“ für die mit 500 GB respektive 1 TB doch recht spartanische Speichermenge von Xbox One und PlayStation 4. Natürlich kann man die Festplatte aber genauso gut am Rechner einsetzen.

Laut eines Testberichts von TechRadar liegen typische Lese-Geschwindigkeiten zwischen 131 und 146 MB/s, schreibend schafft das Laufwerk zwischen 130 und 139 MB/s. Im Test konnte eine 10-GB-Datei vom Rechner auf die Platte in 78 Sekunden übertragen werden. Die Seagate-Festplatte bleibe im Betrieb stets leise und werde höchstens lauwarm.

Mein Fazit: Wer viel kompakten Speicher sucht und nicht bereit ist, in teure SSDs zu investieren, sollte hier zugreifen.

