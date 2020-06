Bildquelle: marion stephan/iStock, Getty Images (Hintergrund); Hersteller

Aktuell verbringen wir während der Arbeit und der Freizeit mehr Zeit vor unseren PCs . Wer mehr Speicher für seine Dateien braucht, kann sich beim heutigen Deal des Tages eine riesige 8-TB-Festplatte besonders günstig sichern: Bei Amazon gibt es für kurze Zeit die beliebte „WD My Book 8 TB“ stark reduziert im Angebot.

Western Digital My Book 8 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte (mit Passwortschutz und automatischer Backup-Software)

Während der Zeit der Kontaktbeschränkungen und des Langzeit-Home-Office sind vor allem PC-Hardwarepreise in einigen Bereichen gestiegen, da sich viele entsprechend einrichten. Auch Speichermedien wie externe und interne Festplatten und SSD-Laufwerke sind davon betroffen. Bei Amazon bekommt ihr kurzzeitig einen dennoch günstigen Deal: Die externe Festplatte „WD My Book“ mit 8 TB gibt es für nur 133,99 Euro statt 158,90 Euro zu einem Schnäppchen-Preis.

Western Digital My Book: Externe Festplatte mit 8 TB zum Top-Preis

Bei der 3,5 Zoll großen externen Festplatte von Western Digital handelt es sich um eine hauptsächlich stationär genutzte HDD, die über ein zusätzliches Netzteil mit Strom versorgt wird. Über das ebenfalls enthaltene USB-3.0-Kabel wird sie mit eurem Laptop oder Desktop-Rechner verbunden. Damit ist die Festplatte zwar nicht ganz so portabel wie kleine 2,5-Zoll-Varianten, die nur über den USB-Port ihre Power beziehen, dafür sind die großen Festplatten wesentlich günstiger.

Neben einem üppigen Speicherplatz von 8 TB bietet die WD My Book außerdem einige Sicherheits-Features: Eine Backup-Software (WD Backup) ist bereits dabei und auch Hardwareverschlüsselung und ein Passwortschutz für eure Daten sind hier möglich. Mac-Nutzer können sie zudem als Apple Time Machine verwenden.

Lohnt sich das Angebot?

Seid ihr auf der Suche nach einer günstigen externen Festplatte mit viel Speicher für große Mengen an Dateien (z. B. hochauflösende Videos, Bilder, System-Backups), macht ihr bei diesem Deal nichts falsch. Der Preisvergleich bei idealo.de zeigt, dass das Angebot für die WD My Book 8 TB bei Amazon nur knapp am Bestpreis vorbeischrammt. In letzter Zeit bewegte sich der Preis meist um die 150-Euro-Marke. Auch die Bewertungen überzeugen mit 4,4 von 5 Sternen bei 3.098 Rezensionen. Lediglich die Vibration wird von einigen Nutzern bemängelt.