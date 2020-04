Bildquelle: Samsung Portable SSD T5 – GIGA.DE

Externe SSDs sind praktisch perfekte Datenträger: Extrem schnell, unempfindlich gegenüber Stößen, lautlos und Energie sparend. Wenn nur der verflixte Preis nicht wäre. Saturn, MediaMarkt und haben nun eine populäre externe Platte bedeutend günstiger im Angebot: Die Samsung Portable SSD T5 mit 1 TB Speicher gibt es gerade für bezahlbare 149 Euro. Mit einem Trick zahlt man sogar noch weniger.

Samsung Portable SSD T5 mit 1 TB: Externe SSD günstiger

Eine Warnung vorweg: Eine externe SSD hat nicht unbedingt die gleichen Anwendungsfälle wie eine externe HDD. Hier geht’s nicht um Kapazität, etwa um ganze Filmsammlungen zu archivieren oder Vollbackups der eigenen Festplatte anzufertigen. Das Hauptaugenmerk dieses Produkts liegt auf Geschwindigkeit, Energieeffizienz, Mobilität und Robustheit. Soll heißen: Um wirklich flotten externen Speicher nachzurüsten, mit dem man fast in derselben Geschwindigkeit (die Samsung T5 erreicht über 500 MB/s lesend) und Zugriffszeit auf Daten zuzugreifen wie mit einer internen SSD, ist die T5 optimal – mehr dazu in unserem Test zur Samsung T5, in dem wir eine hervorragende Wertung von 92 % vergeben haben.

Außerdem steckt sie Erschütterungen besser weg, weil anders als bei einer klassischen Festplatte keine beweglichen Teile verbaut sind. Und schließlich ist da noch das geringere Gewicht und das edle Design zu nennen. Alles Faktoren, womit sich die T5 als treue Begleiterin für Geschäfts- oder Urlaubsreisende besser qualifiziert als mechanische Festplatten. Zur optimalen Ausnutzung der möglichen Geschwindigkeit muss aber auch ein USB-3.0-, besser: USB-3.1-Anschluss am Gerät vorhanden sein. Wer nur ein „Datengrab“ für den Schreibtisch braucht, sollte also eher zu einer externen HDD greifen – auch in dem Bereich gibt’s gerade ein tolles Angebot: 5 TB für 99 Euro.

Portable SSD gerade für 150 Euro – mit Trick noch weniger

Derzeit ist die T5 für 149,99 Euro zu haben – Saturn, MediaMarkt und verkaufen sie zu diesem Preis, jeweils in den Farben Schwarz, Rot und Gold und versandkostenfrei. Zur Einordnung: Normalerweise liegt der Online-Bestpreis für die externe SSD laut idealo um 170 Euro, aktueller Bestpreis bei anderen Shops sind 175,90 Euro.

Mehr sparen kann man, wenn man vor dem Kauf den jeweiligen Newsletter von Saturn oder MediaMarkt erstmalig abonniert. Hierfür bekommt ihr einen Guztschein-Coupon in Höhe von 10 Euro. Achtung: Hier müsst ein wenig Wartezeit einberechnen, bis die Bestätigung zur Anmeldung und der Gutschein-Coupon ankommen.

Unsere Deal-Einschätzung: Sehr gut. Die Marke von 140 Euro ist zwar im Sommer 2019 schon unterboten worden, jedoch nur geringfügig. Die Preise für Flashspeicher zeigen momentan grundsätzlich nach oben und werden langfristig für noch höhere Preise für dieses Produkt sorgen. Wer jetzt gerade eine externe SSD sucht, kann beruhigt zugreifen – selbst 150 Euro ist ein derzeit hervorragender Preis für die externe SSD.