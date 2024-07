Falscher Spider-Man fast um einiges reicher: So kam es zu dem kuriosen Missverständnis

Das musste ja passieren! Tom Hollands Bonus für „The Avengers“ ging aufgrund einer Namensverwechslung beinahe an einen anderen Schauspielkollegen.



Dass in Hollywood leichtfertig mit hohen Budgets und Millionengagen umgegangen wird, ist kein Geheimnis. Während Produzenten ihre Projekte immer teurer werden lassen, kassiert der A-Cast für seine Beteiligung am Projekt stolze Summen. Zudem lassen sich einige Schauspieler neben ihrer Gage auch Erfolgsbeteiligungen zusichern, die ihnen auch nach geleisteter Arbeit ein sicheres Einkommen garantieren. Besonders bei Franchises oder internationalen Erfolgen ist dieses Vorgehen mittlerweile Standard. Auch der britische Schauspieler Tom Holland, der als Spider-Man seine Spuren im Marvel Cinematic Universe hinterließ, vereinbarte für seinen Auftritt einen Anteil an den Box-Office-Einnahmen. Allerdings wäre dieser Zusatzbonus beinahe an einen anderen Kollegen gegangen.

Verwechslungsgefahr: Tom Holland oder Tom Hollander?

Wie Schauspieler Tom Hollander („The White Lotus“) kürzlich in der Talkshow „Late Night with Seth Meyers“ berichtete, war er derjenige, der überraschend den Gehaltscheck von Tom Holland in den Händen hielt. Da die beiden Schauspieler für kurze Zeit bei der gleichen Agentur unter Vertrag waren, erhielt Tom Hollander eines Tages eine E-Mail, in der ihm ein großer Bonus für die Einspielergebnisse eines „Avengers“-Film angekündigt wurde. Allerdings hatte Tom Hollander nie einen Auftritt im Marvel Cinematic Universe! Schnell war klar, dass die Nachricht an den falschen Empfänger gegangen war und eigentlich für Tom Hollands Augen bestimmt war.

Wie Hollander im Gespräch mit Meyers berichtete, staunte er über die Höhe der Summe: Der siebenstellige Betrag war nur der erste Teil des vereinbarten Bonus! Clevere Verhandlungen liegen Tom Holland offensichtlich.

Weitere Fortsetzung von „Spider-Man“ in Planung?

Wie es um die Zukunft von Tom Holland als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft steht, darüber schweigen der Schauspieler und Marvel. Nachdem das große Finale der aktuellen Trilogie „Spider-Man: No Way Home“ im Kinojahr 2021 über die Bühne ging, ist es still geworden um den Superhelden. Wie ScreenRant berichtet, laufen die Gespräche angeblich auf Hochtouren und auch Tom Holland hätte Interesse, erneut in den Anzug zu schlüpfen. Bestätigungen blieben bisher jedoch aus und feuern die Gerüchteküche an.

Ein Austausch nach drei Solofilmen wäre keine Seltenheit, denn schon Tobey Maguire („Spider-Man“) und Andrew Garfield („The Amazing Spider-Man“) legten nach ihren erfolgreichen Diensten am Netz ihren Anzug ab und machten Platz für einen neuen Kollegen.



