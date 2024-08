Fast geschenkt: 880-Watt-Balkonkraftwerk bei Amazon im Angebot

Bei Amazon findet ihr eine große Auswahl an Balkonkraftwerken, die preislich mehr oder weniger gut aufgestellt sind. Aktuell wurde ein Modell nochmals stark reduziert und ist jetzt für um die 300 Euro zu haben. Das Balkonkraftwerk ist schnell lieferbar und refinanziert sich in weniger als drei Jahren.

Balkonkraftwerk bei Amazon günstiger

Originalartikel vom 5. März 2024:

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk kaufen wollt, dann solltet ihr auf den Preis achten. Aktuell lohnt sich der Kauf für bis zu 400 Euro, sodass sich die Anlage schnell amortisiert, ihr die Jahre darauf ordentlich Profit macht und Energiekosten spart. Tatsächlich sind die Preise bei Amazon in dem Bereich deutlich gefallen. So kostet das Balkonkraftwerk von Pianeta aktuell nur noch 399,95 Euro (bei Amazon anschauen). Es fallen zudem keine Versandkosten an.

Piantea-Balkonkraftwerk mit 880 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 07:00 Uhr

Ihr bekommt bei diesem Set zwei leistungsstarke „Ja Solar“-Solarmodule mit jeweils 440 Watt. Es handelt sich um bifaziale Glas-Glas-Module, die einen höheren Ertrag versprechen und zudem länger halten. Dazu gibt es einen Wechselrichter, der sich von 600 auf 800 Watt umschalten lässt. Damit bekommt ihr noch mehr Leistung heraus, wenn die neuen Regeln irgendwann geändert werden. Mit diesem Balkonkraftwerk seid ihr auf der sicheren Seite und für die Zukunft gerüstet. Der sehr effiziente „Hoymiles HMS-800“-Wechselrichter unterstützt zudem WLAN. Ein 5 Meter langes Kabel zum Anschluss an eine normale Steckdose liegt bei. Insgesamt sind das schon bessere Komponenten und keine unbekannte 0815-Ware.

Das hier ist auch eine gute Alternative:

Solakon 830-Watt-Balkonkraftwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 09:09 Uhr

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Was ihr noch für ein Balkonkraftwerk benötigt

Wenn ihr euch so ein Komplett-Set einer Mini-Solaranlage kauft, dann bekommt ihr zwar die Solarmodule, den Wechselrichter und ein Kabel, doch in der Regel kein Befestigungsmaterial. Ihr müsst ein Balkonkraftwerk auch nicht am Balkon befestigen. Ich habe meins auf der Terrasse.

Deswegen gibt es auch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Beispielsweise für den Boden (bei Amazon anschauen) oder tatsächlich zum Aufhängen am Balkon (bei Amazon anschauen). Auf dem Dach der Gartenhütte habe ich einfach diese Halterungen genutzt (bei Amazon anschauen). Es gibt also viele Möglichkeiten, um das Balkonkraftwerk zu befestigen.

Meist benötigt ihr auch noch ein Verlängerungskabel zum Anschluss der Solarmodule an den Wechselrichter. Die verbauten Kabel sind oft zu kurz. Die findet ihr günstig bei Amazon (bei Amazon anschauen). Und vergesst nicht nachzuschauen, ob es bei euch in der Region eine Förderung für Balkonkraftwerke gibt. Dann lohnt sich der Kauf umso mehr.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.