Faszinierend: Die versteckte Nachricht im PS2-Logo von Sony

Die Farben des PlayStation-2-Logos wurden nicht zufällig ausgewählt. Tatsächlich steckt dahinter eine besondere Bedeutung.

Bis heute ist die PlayStation 2 die meistverkaufte Spielekonsole der Welt. Zur Zeit ihrer Veröffentlichung setzte sie neue Maßstäbe in der Gamingbranche. Falls ihr eine PS2 besessen habt, könnt ihr euch vermutlich noch an legendäre Titel wie GTA: San Andreas, Final Fantasy X und Metal Gear Solid 2 erinnern – oder an das schwarz-blaue Farbschema des Logos.

Die Bedeutung der Farben im PS2-Logo

Wenn wir an das moderne PlayStation-Logo denken, fallen uns nur die Farben Schwarz und Weiß ein. Das Logo der PS2 hatte hingegen noch ein ausgefalleneres Farbschema. Der schwarz-blaue Look war auch kein Zufall, sondern wurde bewusst so gewählt. Die Bedeutung der Farben kennen allerdings nur Wenige.

Was hinter dem Farbschema steckt, brachte der X-Account „Obsolete Sony“ kürzlich wieder ans Tageslicht. Die Posts auf dem Profil handeln in der Regel von vergessenen Sony-Geräten, was auf die PS2 natürlich nicht zutrifft. Dieses spannende Stück Hardware-Geschichte der beliebten Spielekonsole wollte der Account seinen Followern aber offenbar nicht vorenthalten. In dem Post heißt es:

„Das Farbschema der PS2 ist so kultig wie ihre Software. Es sieht nicht nur cool aus, sondern trägt auch eine verborgene Bedeutung in sich. Teiyu Goto, der Designer, der verantwortlich für das Aussehen der PS1 und PS3 war, entschied sich für Schwarz und Blau, um die Erde und das Weltall zu symbolisieren.“

Das Blau steht also für die Erde und das Schwarz für den Weltraum. Mit dem Logo der PS2 wollte Sony vermutlich den futuristischen Charakter der Konsole hervorheben, die zur damaligen Zeit eine Art Revolution darstellte.

Geballte Sony-Geschichte

Der X-Account „Obsolete Sony“ zeigt Gaming-Fans spannende Hintergründe zur Geschichte von mehr oder weniger bekannten Sony-Produkten auf. Seien es Geräte wie das fast vergessene PS1-Devkit, mit dem Gamer sogar selbst Spiele erstellen konnten, alte Werbeclips oder Jubiläums-Posts zu ikonischen Geräten wie der PSP – in der Laufbahn von Sony gibt es jede Menge faszinierende Relikte für Tech- und Gaming-Fanatiker zu entdecken.

