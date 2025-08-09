Fehlalarm: Deshalb lügt der Gurtpiepser manchmal Gurtpiepser schlägt Fehlalarm: Das ist der Grund

Angurten vergessen? Macht nichts, schließlich gibt es den Gurtpiepser, dessen Ton euch schnell auf die Sprünge hilft. Doch was passiert, wenn der Warnton völlig grundlos ertönt oder der Gurtpiepser einfach stumm bleibt?

Gurtpiepser spielt verrückt: Fehlersuche leicht gemacht

Spielt der Gurtpiepser verrückt, kann das einige Ursachen haben. Nicht immer muss dafür eine Fachwerkstatt aufgesucht werden. Manchmal ist es einfach ausschlaggebend, wie ihr euch angeschnallt habt. Verläuft der Gurt nicht genau über Becken und Schlüsselbein, kann er vom Sensor womöglich nicht erkannt werden und es kommt zu einer Fehlermeldung, wo keine hingehört.

Sind Gurt und Gurtschloss verschmutzt, kann die korrekte Funktionsweise des Gurtpiepsers ebenfalls beeinträchtigt werden. Defekte Gurtschlösser können den sensiblen Sensor des Piepsers stören. Kaputte Schlösser solltet ihr baldmöglichst in einer Fachwerkstatt austauschen lassen.

Der Gurtpiepser streikt komplett? Schiebt ihr den Sitz häufig hin und her, könnte es zu einem Kabelbruch gekommen sein oder die Kabelverbindung unter dem Sitz ist lose. Bei neueren Fahrzeugmodellen kann das System durch einen Fehler in der Software gestört sein. Auch hier gehört der Wagen in die Werkstatt.

Gurtpiepser spinnt: Was kann ich dagegen tun?

Kommt es zu Problemen mit dem Gurtpiepser, könnt ihr einige Dinge selbst überprüfen und den Schaden dadurch vielleicht sogar beheben. Legt den Gurt korrekt an. Dicke Jacken und Pullover können dabei oft stören. Der Gurt muss eng anliegen. Zieht die Kleidung unter dem Gurt weg. Wird der Sicherheitsgurt in Richtung des Gurtaufrollers gezogen, strafft er sich zusätzlich.

Mit der Zeit können sich Staub, Schmutz, Steinchen oder andere kleine Partikel am Gurt und im Gurtschloss festsetzen. Reinigt den Gurt gründlich. Für die Entfernung von Fremdkörpern aus dem Gurtschloss können Pinsel oder Pinzette zu Hilfe genommen werden. Täuscht sich der Gurtpiepser weiterhin, lasst das komplette System in der Werkstatt checken.

Gurtpiepser abschalten, oder nicht?

Das Piepsen ist einfach nur nervig und ihr überlegt, den Gurtwarner zu deaktivieren? Überlegt, ob ihr das wirklich zulassen und riskieren wollt. Der Gurt wird schnell einmal vergessen. Ohne Gurtpiepser wächst das Sicherheitsrisiko. Ein schwacher Trost: Die Kontrollleuchte im Armaturenbrett leuchtet auch, wenn ihr den Gurtpiepser abgeschaltet habt.

Airbags können nicht viel ausrichten, wenn der Gurt nicht ordnungsgemäß angelegt ist. Nur in Kombination mit Gurt und Gurtstraffer funktionieren sie reibungslos. Wollt ihr den Gurtpiepser kurzfristig aus dem Verkehr nehmen, gibt es einen Trick: Schließt den Gurt, startet den Motor und öffnet und schließt das Gurtschloss dreimal kurz hintereinander. Beim nächsten Start ist der Gurtpiepser dann wieder aktiv.