Felgen reinigen: Warum, wann und wie Autofahrer sie pflegen solltet

Ihr wascht euer Auto regelmäßig, aber denkt ihr dabei auch an die Felgen? Gerade die müssen einiges aushalten und Staub, Matsch und Streusalz schlucken. Wir zeigen euch, wie es richtig geht.

Warum müssen die Felgen gereinigt werden?

Felgen sind starken Verschmutzungen ausgesetzt. Die Räder rollen über nasse, matschige oder staubige Straßen. Im Winter kommt das Streusalz hinzu. Auf den vorderen Felgen lagert sich außerdem feiner Bremsstaub ab. Entsteht beim Bremsen große Hitze, kann sich dieser Bremsstaub auf der Felgenoberfläche einbrennen und sie dauerhaft schädigen. Zu einem gepflegten Wagen gehört deshalb nicht nur ein sauberer Lack und ein gepflegter Innenraum, sondern auch gereinigte Felgen.

Wann ist der beste Zeitpunkt?

Die Experten des ADAC empfehlen, den Räderwechsel im Frühling und Herbst für eine gründliche Felgenreinigung zu nutzen. Wenn die Räder demontiert sind, kommt ihr gut an die Innenseite der Felgen heran und vermeidet, dass Putzmittel auf Bremsscheiben oder Beläge gelangt. Viele Reifenhändler bieten die Reinigung im Rahmen des Radwechsels an, aber ihr könnt das auch selbst übernehmen.

Wie geht man bei der Felgenreinigung vor?

Alufelgen sind empfindlich. Vermeidet deshalb hier und bei lackierten Felgen säurehaltige oder alkalische Felgenreiniger, denn diese können die Oberfläche angreifen. Nutzt stattdessen ph-neutrale Produkte. Sowohl für Alu- als auch für Stahlfelgen gibt es spezielle Felgenreiniger. Auch Allzweckreiniger mit hoher Fettlösekraft können zum Einsatz kommen. Hier ist dann allerdings mehr Handarbeit gefragt.

Beginnt mit einer groben Reinigung der Felgen mittels Hochdruckreiniger. Das kann in einer Waschstraße geschehen oder auf einem SB-Waschplatz. Trocknet die Felgen mit einem Lappen oder mit Papiertüchern. Sprüht die Felgen mit Felgenreiniger ein und lasst das Mittel einwirken. Schrubbt die Felgen mit einer Waschbürste (auf Amazon ansehen) oder einem Waschhandschuh ab. Den Schmutz in den Vertiefungen könnt ihr mit einer Zahnbürste oder einem harten Pinsel entfernen. Wischt die Reste des Felgenreinigers mit einem Tuch und warmem Wasser weg. Lasst die Felgen trocknen. Habt ihr Alufelgen, tragt ihr im letzten Schritt eine Versiegelung auf.

Je häufiger ihr eure Felgen reinigt, desto weniger Schmutz kann sich ansammeln. Dann ist die Felgenreinigung mit weniger Aufwand verbunden und mit einfacheren Mitteln durchführbar.

