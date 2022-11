Es ist Black Friday! Der Schnäppchenfest eignet sich traditionell besonders gut, um auf die Jagd nach einem neuen Fernseher-Schnäppchen zu gehen. Hier findet ihr unsere laufend aktualisierte Liste an Top-Angeboten für TV-Geräte – mit handverlesenen Tipps für Fernseher aller Größen und Preisklassen.

Black Friday Fernseher-Deals: OLED-TVs stark reduziert

LG bietet euch gerade eine Cashback-Aktion, mit der ihr auf ausgewählte Geräte einen bestimmten Teil des Kaufpreises zurückerhalten und somit einen besonders guten Effektivpreis bekommen könnt. Überprüft in jedem Fall, ob euer favorisierter Fernseher dabei ist!

LG OLED65B29LA OLED TV (65 Zoll) Statt 2.799 € UVP: Starker 4K-OLED-Fernseher mit 120 Hz und WebOS 22. Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Atmos, 2× HDMI 2.1, 2× HDMI 2.0, VRR. Modelljahr 2022, versandkostenfrei. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 00:06 Uhr

LG OLED65G29LA OLED TV (65 Zoll) Statt 3.599 Euro UVP: 4K-TV mit webOS 22. 120 Hz, 4× HDMI 2.1, HDR10/Dolby Vision. Modelljahr 2022. Abzügl. 300 € Cashback. Achtung: Die G-Serie erfordert Wandanbringung! Versandkostenfrei. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 23:12 Uhr

Weitere OLED-TV-Angebote:

OLED-Fernseher gelten als die Crème de la Crème auf dem Fernseher-Markt, was TV-Bildqualität angeht (wiewohl auch die QD-OLEDs und Neo-QLED-TVs von Samsung mithalten können und in einigen bereichen sogar besser sind). Vorteile von OLED-Panels: Perfekte Schwarzwerte, intensive Farben, hervorragende seitliche Blickwinkel und geringer Input-Lag sind hier als wichtigste Vorteile zu nennen. OLED-TVs von LG gelten dabei dank überragender Bedienung mit der Magic Remote und der jeweils neuesten Panel-Generation als die besten Allrounder am OLED-Markt.

Spieler sollten zu einem OLED-TV greifen, der HDMI 2.1, VRR und 120 Hz hat. Von den Mehrfunktionen profitieren angeschlossene PCs, die PS5 sowie Xbox One und Series. Ansonsten bieten 120 Hz bei normalem TV oder Streaming keine Vorteile.

85 Zoll von Sony: Wer will schon die Wand sehen?

Wenn es groß werden soll, dann haben wir hier das perfekte Angebot für euch: Den Sony KE-85XH9096 mit 85 Zoll gibt es gerade bei MediaMarkt für 1.699 Euro (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Im Preisvergleich fallen bei diesem Gerät mindestens 1.869 Euro an.

Sony LED-TV 85 Zoll (KE-85XH9096) Statt 3.099 Euro UVP: 85-Zoll-Riese von Sony mit 4K-Quantum-Dot-Display, 100/120 Hz 4K-X-Reality-Pro-Prozessor, Dolby Atmos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 23:12 Uhr

Solltet ihr auf der Suche nach einem etwas kleineren Gerät sein, dann könnte dieses Angebot von Saturn interessant für euch sein:

Samsung Q95TD QLED-TV 65 Zoll (GQ65Q95TDTXZG) Statt 1.798,99 Euro UVP: Hervorragender, heller 4K-QLED-Fernseher mit Quantum Dots, Antireflex, Direct Full Array, 120 Hz, HDR10+, VRR, Kabelmanagement per One-Connect-Box. Modelljahr 2020. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 22:48 Uhr

Worauf muss man achten beim TV Kauf? Unser Video verrät es:

Fernseher – So findet ihr den Richtigen Abonniere uns

auf YouTube

Weitere empfehlenswerte TV-Angebote

Hier sammeln wir weitere lohnende Angebote für TV-Geräte bei verschiedenen Händlern.

LG 4K-TV 50 Zoll (50UQ81009LB) Statt 679 Euro UVP: 4K-LCD-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR10 Pro/HLG, 60 Hz, Direct-LED, Magic-Remote Fernbedienung. Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis! Preis zzgl. Versand. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 23:12 Uhr

Samsung 4K-TV 75 Zoll (GU75AU7199UXZG) Statt 1.399 Euro: Gigantisches 75-Zoll-TV, 4K-Auflösung, HDR, Bluetooth, WLAN. Anschlüsse: 3× HDMI, 1× USB, 2× Antenne, 60 Hz, Edge-LED. Modelljahr 2021. Zzgl. Versandkosten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 22:48 Uhr

Samsung Q95TD QLED-TV 65 Zoll (GQ65Q95TDTXZG) Statt 1.798,99 Euro UVP: Hervorragender, heller 4K-QLED-Fernseher mit Quantum Dots, Antireflex, Direct Full Array, 120 Hz, HDR10+, VRR, Kabelmanagement per One-Connect-Box. Modelljahr 2020. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 22:48 Uhr

Samsung TU8379 Curved 4K-TV 65 Zoll (GU65TU8379U) Statt 999 Euro UVP: Curved-LED-Fernseher mit 4K-Auflösung, Smart-TV, HDR, Crystal Prozessor 4K, Crystal Display und Curved Screen. Zuzüglich 34,95 € Versandkosten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 22:48 Uhr

Samsung 4K-TV 55 Zoll (GU55AU7199UXZG) Statt 729 Euro UVP: 4K-TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner, Edge-LED, 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 21:49 Uhr

Samsung 4K-TV 50 Zoll (GU50AU7199U) Statt 629 Euro UVP: 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 22:48 Uhr

Weitere TV-Geräte im Überblick

Philips Ambilight-TV 55 Zoll (55PUS8007) (TV-Gerät): Jetzt 559,36 Euro statt 707,74 Euro (20% Ersparnis)

Passendes TV-Zubehör wie Soundbars oder Heimkinoanlagen bekommt ihr aktuell auch besonders günstig bei Teufel:

Fernseher mit Mobilfunkvertrag

Ein neuer Trend ist, dass man Fernseher auch als Zugabe zum Handyvertrag bekommt – statt eines Handys. Hier eine Übersicht zu lohnenden Tarif-Gerät-Kombinationen:

LG 55-Zoll-NanoCell-TV mit Blau Allnet Plus

Tarif: 8 GB LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2-Netz

(max. 25 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 34,99 Euro im Monat, einmalig 40,90 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 880,66 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für LG 55NANO759PR : 656,99 Euro

: 656,99 Euro Effektive Tarifkosten: 880,66 Euro - 656,99 Euro = 223,67 Euro (entspricht 9,32 Euro im Monat)

Mehr zum Black Friday auf GIGA

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.