Auch zum Ende des Black Friday Weekends findet man noch Fernseher von Top-Marken wie Samsung, LG, Philips und Sony zu Tiefstpreisen. Ihr solltet euch aber beeilen – viele Angebote laufen in Kürze aus. Unser Überblick.

Preis-Leistungs-Tipp: QLED-Allrounder von Samsung

Samsungs QLED-TVs sind die stärksten Herausforderer für OLED-Fernseher und können diese in einigen Bereichen wie Helligkeit sogar übertreffen. Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat aktuell der Q95TD, den es in der 55-Zoll-Version für nur 749 Euro gibt (bei Samsung ansehen). Die 65-Zoll-Version ist mittlerweile leider vergriffen.

Neben überragender Bildqualität dank Quantum Dots, FALD und Anti-Reflex-Beschichtung des Bildschirms, einem hervorragenden Design und vielseitiger Software bekommt man hier auch alle Gaming-relevanten Features wie 120 Hz, HDMI 2.1, VRR und einen Latenz verringernden Gaming-Mode. Weiteres Plus: Die praktische One-Connect-Box sorgt für ein aufgeräumtes Kabelmanagement. Nicht umsonst hat die Stiftung Warentest (11/2020) für das 65-Zoll-Modell die Note 1,7 „gut“ vergeben.

Samsung Q95TD QLED-TV 55 Zoll (GQ55Q95TDTXZG) Statt 1.499 Euro UVP: Hervorragender, heller 4K-QLED-Fernseher mit Quantum Dots, Antireflex, Direct Full Array, 120 Hz, HDR10+, VRR, Kabelmanagement per One-Connect-Box. Modelljahr 2020. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 11:12 Uhr

Top-Bild: OLED-TVs stark reduziert

Auch LGs OLED-TVs B2 aus dem aktuellen Modelljahr 2022 sind uns für ihre Bildqualität einen Tipp wert. Wenn man so will, ist die B-Serie die Mittelklasse aus LGs großem OLED-Lineup. Herausragende Bildqualität für serielles TV treffen hier auf HDR nach Dolby-Vision-Standard, was besonders beim Streaming von Serien und Filmen heraussticht und 2× HDMI-2.1-Ports inklusive VRR, wovon die aktuellen Spielkonsolen profitieren. Ein rundes OLED-Gesamtpaket zum Top-Preis in den Versionen mit 55 Zoll (bei MediaMarkt ansehen) und 65 Zoll (bei MediaMarkt ansehen).

LG B2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55B29LA) Statt 1.899 € UVP: Zukunftssicherer Fernseher mit OLED-Bildqualität, richtig günstig: 55-Zoll-Panel. 4K, Dolby Vision und HDR10, Modelljahr 2022. Dank 120 Hz; VRR und 2× HDMI 2.1 optimal für Spieler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 10:04 Uhr

LG B2 OLED-TV 65 Zoll (OLED65B29LA) Statt 2.799 € UVP: Starker 4K-OLED-Fernseher mit 120 Hz und WebOS 22. Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Atmos, 2× HDMI 2.1, 2× HDMI 2.0, VRR. Modelljahr 2022, versandkostenfrei. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 10:42 Uhr

Weitere lohnende OLED-TV-Angebote

LG A2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55A29LA) Statt 839 Euro: OLED-TV zum kleinen Preis. 55-Zoll-Panel. 4K, Dolby Vision und HDR10, Modelljahr 2022. Achtung: Nur 60 Hz und HDMI 2.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 01:25 Uhr

LG G2 OLED-TV 65 Zoll (OLED65G29LA) Statt 3.599 Euro UVP: 4K-TV mit webOS 22. 120 Hz, 4× HDMI 2.1, HDR10/Dolby Vision. Modelljahr 2022. Abzügl. 300 € Cashback. Achtung: Die G-Serie erfordert Wandanbringung! Versandkostenfrei. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 11:31 Uhr

Philips Ambilight-OLED-TV 55 Zoll (55OLED856/12) Statt 2.479 Euro UVP: 55-Zoll-Fernseher von Philips mit 4K-Auflösung, 4-seitigem Ambilight, 120 Hz, VRR, 2× HDMI 2.0, 2× HDMI 2.1, Android TV. Modelljahr 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 09:58 Uhr

Außerdem hat der Händler Berlet Knaller-Preise für einige LG OLED-TVs parat, vor allem aus der C-Serie mit den etwas helleren OLED-evo-Panels. Diese Effektivpreise ergeben sich durch eine Cashback-Aktion. Um das Cashback zu erhalten, müsst ihr euch nach dem Kauf registrieren, dann erhaltet ihr die Cashback-Summe im neuen Jahr per Überweisung zurück. Hier drei der Angebote, alle Geräte werden versandkostenfrei geliefert:

Hinweis: Wenn die Links sich nicht öffnen, müsst ihr euren Werbeblocker ausschalten.

OLED-Tipps

OLED-Fernseher gelten als die Crème de la Crème auf dem Fernseher-Markt, was TV-Bildqualität angeht (wiewohl auch die QD-OLEDs und Neo-QLED-TVs von Samsung mithalten können und in einigen Bereichen sogar besser sind). Vorteile von OLED-Panels: Perfekte Schwarzwerte , intensive Farben, hervorragende seitliche Blickwinkel und geringer Input-Lag sind die wichtigsten. OLED-TVs von LG gelten dabei dank überragender Bedienung mit der Magic Remote und der jeweils neuesten Panel-Generation als die besten Allrounder am OLED-Markt.

gelten als die Crème de la Crème auf dem Fernseher-Markt, was angeht (wiewohl auch die QD-OLEDs und Neo-QLED-TVs von Samsung mithalten können und in einigen Bereichen sogar besser sind). Vorteile von OLED-Panels: , intensive Farben, hervorragende seitliche Blickwinkel und geringer Input-Lag sind die wichtigsten. OLED-TVs von LG gelten dabei dank überragender Bedienung mit der Magic Remote und der jeweils neuesten Panel-Generation als die besten Allrounder am OLED-Markt. LG bietet euch gerade eine Cashback-Aktion , mit der ihr auf ausgewählte Geräte einen bestimmten Teil des Kaufpreises zurückerhalten und somit einen besonders guten Effektivpreis bekommen könnt. Überprüft in jedem Fall, ob euer favorisierter Fernseher dabei ist!

, mit der ihr auf ausgewählte Geräte einen bestimmten Teil des Kaufpreises zurückerhalten und somit einen besonders guten Effektivpreis bekommen könnt. Überprüft in jedem Fall, ob euer favorisierter Fernseher dabei ist! Spieler sollten zu einem OLED-TV greifen, der HDMI 2.1, VRR und 120 Hz hat – bei LG sind das alle Geräte außer die aus der A-Serie. Von den Mehrfunktionen profitieren angeschlossene PCs, die PS5 sowie Xbox One und Series. Ansonsten bieten 120 Hz bei normalem TV oder Streaming keine Vorteile.

Gigantischer 85-Zoller von Sony: Großes Bild fürs Heimkino

Wenn es groß und prachtvoll werden soll, dann haben wir hier das perfekte Angebot für euch: Den Sony KE-85XH9096 mit 85 Zoll gibt es gerade für 1.699 Euro (Angebot bei MediaMarkt, Angebot bei Otto). Der UVP liegt bei über 3.000 Euro, im Preisvergleich fallen bei diesem Gerät mindestens 1.869 Euro an.

Sony LED-TV 85 Zoll (KE-85XH9096) Statt 3.099 Euro UVP: 85-Zoll-Riese von Sony mit 4K-Quantum-Dot-Display, 100/120 Hz 4K-X-Reality-Pro-Prozessor, Dolby Atmos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 09:54 Uhr

Worauf muss man achten beim TV Kauf? Unser Video verrät es:

Weitere empfehlenswerte TV-Angebote

Hier sammeln wir weitere lohnende Angebote für TV-Geräte bei verschiedenen Händlern. Alle Angebote sind GIGA geprüft und ständig aktualisiert.

LG 4K-TV 50 Zoll (50UQ81009LB) Statt 679 Euro UVP: 4K-LCD-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR10 Pro/HLG, 60 Hz, Direct-LED, Magic-Remote Fernbedienung. Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis! Preis zzgl. Versand. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 10:28 Uhr

LG 4K-TV 55 Zoll (55UQ79009LA) Statt 799 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 11:17 Uhr

Samsung 4K-TV 75 Zoll (GU75AU7199UXZG) Statt 1.399 Euro: Gigantisches 75-Zoll-TV, 4K-Auflösung, HDR, Bluetooth, WLAN. Anschlüsse: 3× HDMI, 1× USB, 2× Antenne, 60 Hz, Edge-LED. Modelljahr 2021. Zzgl. Versandkosten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 11:12 Uhr

Samsung Crystal-TV 65 Zoll (GU65AU7199UXZG) Statt 1.049 Euro UVP: 65-Zoller supergünstig – 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 10:27 Uhr

Samsung 4K-TV 55 Zoll (GU55AU7199UXZG) Statt 729 Euro UVP: 4K-TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner, Edge-LED, 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 09:45 Uhr

Samsung 4K-TV 50 Zoll (GU50AU7199U) Statt 629 Euro UVP: 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 11:12 Uhr

Passendes TV-Zubehör wie Soundbars oder Heimkinoanlagen bekommt ihr aktuell auch besonders günstig bei Teufel:

Fernseher mit Mobilfunkvertrag

Ein neuer Trend ist, dass man Fernseher auch als Zugabe zum Handyvertrag bekommt – statt eines Handys. Hier eine Übersicht zu lohnenden Tarif-Gerät-Kombinationen:

LG NanoCell-TV 55 Zoll 55NANO759PR mit Blau Allnet Plus (auf der Zielseite runterscrollen)

Tarif: 8 GB LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2-Netz

(max. 25 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 34,99 Euro im Monat, einmalig 40,90 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 880,66 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für LG 55NANO759PR : 656,99 Euro

: 656,99 Euro Effektive Tarifkosten: 880,66 Euro - 656,99 Euro = 223,67 Euro (entspricht 9,32 Euro im Monat)

