Die Größe des Fernsehers wird mit der Bildschirmdiagonale in Zoll (engl. Inch) angegeben. Aber wie viel sind 50, 55 oder 65 Zoll in Zentimetern und was sind dann die Maße des TV-Bildschirms in Breite und Höhe? Wir haben euch hier auf GIGA eine Übersicht zur Fernsehergröße erstellt.

Die Zoll-Angabe der Bildschirmdiagonale lässt uns die Größe eines Displays ganz leicht anhand einfacher Zahlen vergleichen. So passt die Fläche von vier 32-Zoll-Fernsehern ungefähr in einen 65-Zoll-TV. Unser metrisch geschulter Kopf kann sich dann aber meist trotzdem nicht vorstellen, wie groß das TV-Gerät nun sein soll. Auch die Information, dass 1″ (Zoll/Inch) umgerechnet 2,54 cm (Zentimeter) sind hilft da nur bei der Umrechnung der Diagonalen. Wie breit oder hoch der Bildschirm ist, weiß man dann immer noch nicht.

Fernsehergröße: Bildschirmdiagonale, -breite und -höhe in Zentimetern

Wie lang die Diagonale, Breite und Höhe des Bildschirms bei den gängigen TV-Größen ist, haben wir euch hier aufgeliste:

Diagonale (in Zoll) Diagonale (in cm) Breite (in cm) Höhe (in cm) 24 61 53 30 28 71 62 35 32 81 71 40 40 102 89 50 43 109 95 54 50 127 111 62 55 140 122 69 58 147 128 72 65 165 144 81 70 178 155 87 75 191 166 93 82 208 182 102 85 216 188 106

Hinweis: Die Angaben in der Tabelle gelten nur für das typische TV-Seitenverhältniss von 16:9. Bei einem Die Angaben in der Tabelle gelten nur für das typischevon. Bei einem Ultrawide-Display , der beispielsweise ein Seitenverhältniss von 21:9 oder gar 32:9 besitzt, stimmt zwar die Diagonale überein, die Breite ist jedoch dementsprechend größer, während die Höhe kleiner ist.

Weitere Infos zur Größe des TVs

Die Angabe der Bildschirmdiagonale in Zoll ist meist aufgerundet, weswegen die genaue Größe je nach Gerät und Dicke des Bildschirm-überlappenden Randes leicht abweichen kann. Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn beispielsweise euer 50-Zoll-Fernseher nur eine Bildschirmdiagonale von 125 cm statt der rechnerischen 127 cm aufweist.

Wenn ihr überprüfen wollt, ob der Fernseher in euren TV-Schrank passt, müsst ihr dazu noch beachten, dass ihr die Breite und Höhe des Randes und vom Standfuß einberechnen müsst. Auch wenn die meisten neuen TV-Geräte kaum noch einen Rand um den eigentlichen Bildschirm besitzen, kann je nach Modell die Höhe des Standfußes oder der Standfüße einen großen Unterschied machen.

