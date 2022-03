MediaMarkt bietet aktuell gleich dreifachen Rabatt auf Küchen- und Haushaltsgeräte. Wer also gerade nach einer Waschmaschine, einem Kühlschrank oder Trockner Ausschau hält, sollte sich diese Aktion mit Geräten von Samsung, Miele und Jura nicht entgehen lassen. Wir fassen die besten Schnäppchen zusammen.

MediaMarkt „3-Fach-Vorteil“: So funktioniert die Aktion

Die neue MediaMarkt-Aktion lockt mit 3-fachem Vorteil beim Kauf von Aktionsangeboten. Mit im Sortiment sind Großgeräte für Küche, Bad und diverse Haushaltsgeräte. Genau die richtige Gelegenheit also, eine neue Waschmaschine, Wäschetrockner, Kühlschrank oder auch kleinere Haushaltsgeräte wie Espressomaschinen zu ergattern. Einzige Einschränkung: In Frage kommen nur Geräte ab 499 Euro. Der dreifache Bonus der Aktion ergibt sich aus folgenden Vorteilen:

100 Euro Direktabzug im Warenkorb Versandkostenfreie Lieferung Null-Prozent-Finanzierung bis zu 20 Monate (optional)

Wir haben Preise verglichen und fassen folgend nur die besten Deals für euch zusammen. Aber Achtung: Alle Angebote gelten nur noch bis 5. April um 23:59 Uhr.

MediaMarkt-Angebote: Miele-Waschmaschine für unter 650 €

Beachtet, dass die finalen Angebotspreise erst im Warenkorb angezeigt werden! Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine seit, ist vielleicht die Miele WCA 030 WCS etwas für euch. Mit 649 Euro ist sie bei MediaMarkt momentan zum absoluten Bestpreis zu haben. Außerdem punktet sie mit einem vergleichsweise ruhigen Schleudergang und geringem Wasserverbrauch.

Miele WCA 030 WCS Active Classic Statt 749 Euro: Frontlader mit 7 kg Lade-Volumen, Verbrauch von 45 Litern im Standardprogramm und Energieverbrauch bei durchschnittlich 0,51 kWh. Schleudergang nur 72 Dezibel Lautstärke. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Wenn es nicht unbedingt eine Miele-Waschmaschine sein muss, lohnt sich der Blick auf folgende Front- und Toploader sowie Trockner, die bei MediaMarkt aktuell am günstigsten zu haben sind:

AEG L6TBA41460 Serie 6000 Waschmaschine Statt 879 Euro UVP: Toplader Waschmaschine mit 6 kg Fassungsvermögen. Schleudert mit bis zu 1351 U/ Min. Spart Wasser, Energie und Zeit durch Mengenautomatik. Automatische Trommelpositionierung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Samsung WW90T554AAW/S2 Waschmaschine Statt 1.199 Euro UVP: Frontlader Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen. Schleudert mit bis zu 1400 U/ Min. Integrierte Mengenautomatik und 22 Waschprogramme. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Beko DHC946GX Wärmepumpentrockner Statt 849 Euro UVP: Wäschetrockner mit maximaler Füllmenge von 9 kg. Schallleistung 65 dB. Inklusive Innenbeleuchtung und Steuerung per Digital-Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Sommerliche Temperaturen zwingen so manchen Kühlschrank in die Knie und es muss schnell ein neuer her. So hat MediaMarkt auch bei den Kühl- und Gefrierkombis ordentlich den Rotstift angesetzt:

LG GSLV31DSXE Side-by-Side Statt 2.199 Euro UVP: Kühl- und Gefrierkombi. Eis, Crushed Ice und Wasserspender integriert. Frostfreies Abtauen und Umluftventilation. Farbe: Dark Graphite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Siemens GS51NUWDP: Gefrierschrank Statt 1.269 Euro UVP: Energieeffizienzklasse D und max. 38 dB Lautstärke. Schnellgefrierfunktion, digitalen Anzeige und Innenbeleuchtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 12:29 Uhr

Die schweizer Firma Jura gilt als eine der besten Manufakturen, wenn es um Kaffeevollautomaten geht und fährt bei Stiftung Warentest regelmäßig den Testsieg ein. Aktuell könnt ihr euch bei MediaMarkt das Premium-Modell für unter 900 Euro sichern:

Jura E8 (EB) Kaffeevollautomat Statt 1.199 Euro UVP: Mit 1.450 Watt für schnelle Zubereitung, 17 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck und integrierter Milchaufschäumdüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Smart Sensation: Weitere Schnäppchen bei MediaMarkt

Bei den Haushaltsgeräte-Angeboten könnt ihr bei MediaMarkt aktuell am meisten sparen, doch auch klassische Tech-Deals lohnen sich vereinzelt. Hier könnt ihr kurzzeitig konkurrenzlos günstig zuschlagen:

Xiaomi 12 X (256 GB) Top-Smartphone mit 6,28 Zoll 120-Hz-AMOLED-Display. 256 GB Speicher, 8 GB RAM und Snapdragon 870 Prozessor. 50 MP Dreifach-Kamera in Profiqualität. 4500mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Inklusive Xiaomi Redmi Watch 2 lite (nur noch bis 31.3.2022). Auch in blau und lila verfügbar.

Samsung GU55AU7199UXZG LED TV Flat, 55 Zoll Statt 729 Euro UVP: 55-Zoll LED-Fernseher mit 4K-Auflösung und 60 Hz Bildwiederholung und HDR. Anschlüsse: 3x HDMI, 1x CI+, 1x Digital Audioausgang (optisch), 1x Lan, 1x USB, 2x Antennen-Eingang. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 11:52 Uhr

Inklusive einem MediaMarkt-Coupon in Höhe von 60 Euro.

MSI OPTIX MAG342CQRDE 34 Zoll Monitor Statt 449 Euro UVP: 34-Zoll-Gaming-Monitor mit Ultra-Wide Bildschirmverhältnis von 21:9. 144 Hz Bildwiderholungsrate und 1 ms Reaktionszeit. Anschlüsse: 3.5 mm Klinke, DisplayPort 1.2 und 2x HDMI 2.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.03.2022 13:30 Uhr

