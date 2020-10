Derzeit könnt ihr bei MediaMarkt EAs neuesten Fußball-Hit FIFA 21 zum Sparpreis kaufen – das Spiel ist sowohl als Einzelartikel als auch als Teil verschiedener Konsolen-Bundles stark reduziert. Wir geben euch den Überblick über die FIFA-Deals.

Mit FIFA 21 könnt ihr euch kopfüber in die Saison 2020/2021 stürzen und mit den besten Spielern der Welt um Trophäen kämpfen. EAs neuester Eintrag in dem langjährigen Fußball-Franchise ist aktuell bei MediaMarkt für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC im Angebot – und kann sowohl als Einzelartikel als auch als Teil verschiedener im Preis reduzierter Konsolen-Bundles erstanden werden.

„FIFA 21“: Attraktive Deals bei MediaMarkt

FIFA 21 könnt ihr jetzt zu Sparpreisen für alle aktuellen Plattformen bei MediaMarkt kaufen. Und falls ihr euch zusätzlich noch eine PS4, PS4 Pro oder Xbox One sichern wollt, dann sind die Konsolen-Bundles genau richtig für euch. Die FIFA-Aktion ist noch bis zum 21. Oktober gültig.

FIFA 21 im Konsolen-Bundle:

FIFA 21 (nur Spiel):

Beim Kauf von FIFA 21 für die PS4 oder die Xbox One bekommt ihr zusätzlich ein kostenloses Upgrade für die „Next Gen“-Konsolen zur Verfügung gestellt. Wenn ihr das Spiel als Disc-Version besitzt, müsst ihr dafür allerdings auch die PS5 bzw. die Xbox Series X mit Disc-Laufwerk kaufen.

FIFA ist aktuell neben Pro Evolution Soccer die einzige ernst zu nehmende Fußball-Simulation auf PC und Konsolen. Bereits seit 1993 schickt EA Sports die virtuellen Kicker auf den Platz, damals noch mit Fantasie-Namen, heute mit einem dicken Lizenzenpaket und somit mit zahlreichen Original-Spieler mit Gesichtern, Team-Namen, Trikots und mehr. Viele halten sich für den besten FIFA-Spieler in ihrem Umkreis. Doch nicht nur in der Praxis, sondern auch auf dem Taktikbrett werden Meisterschaften gewonnen.

