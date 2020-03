Fire TV Stick 4K Ultra HD im Preisverfall: Amazons Streaming-Stick jetzt besonders günstig

Der Fire TV Stick von Amazon ist ein echter Dauerbrenner unter den Streaming-Sticks – und das aus gutem Grund: Schließlich verwandelt das kleine Gerät jeden Fernseher in Windeseile in einen echten Smart-TV. In regelmäßigen Abständen reduziert Amazon den Verkaufspreis des hauseigenen Streaming-Sticks – das ist auch jetzt wieder der Fall. GIGA verrät, für wen sich der Kauf lohnt.

Fire TV Stick 4K Ultra HD: Streaming-Stick direkt bei Amazon reduziert

Wer seinen betagten Fernseher in einen Smart-TV verwandeln will oder mit den Funktionen seines Smart-TVs unzufrieden ist, der greift zum Streaming-Stick. Zu einem der beliebtesten Modelle gehört der Fire TV Stick 4K Ultra HD von Amazon. Der Streaming-Stick des Versandhändlers ist sehr kompakt, bietet einen großen Funktionsumfang – und ist im Moment auch noch besonders günstig.

– zusätzliche Versandkosten fallen keine an. Das ist aktueller Bestpreis, wie ein Blick auf den Preisverlauf zeigt:

Übrigens: Der Fire TV Stick 4K Ultra HD kann nicht nur dazu genutzt werden, um sich durch Amazons hauseigenes Prime-Video-Angebot zu klicken. Dank App-Unterstützung können auch Videoinhalte von anderen Anbietern wie Netflix, Maxdome oder den Mediatheken genutzt werden. Auch einige Android-Spiele können über den Fire TV Stick gezockt oder Musik via Spotify wiedergegeben werden. Ihr merkt schon – der kleine Streaming-Stick ist ein echter Allrounder.

Die technischen Spezifikationen des Fire TV Stick 4K Ultra HD in der Übersicht:

Modell Fire TV Stick 4K Ultra HD unterstütze Auflösung bis zu 3.840 x 2.160 (4K) @ 60 Hz unterstützte HDR-Formate HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision unterstütze Video-Codecs HEVC (H.265), AVC (H.264), MPEG-2 (H.263), VP8, VP9 unterstütze Audio-Codecs Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, MP3, AAC, FLAC, PCM Anschluss für den TV HDMI 2.0 Konnektivität WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac (MIMO) Dual Band, Bluetooth 4.2 LE Gewicht 54 Gramm Besonderheiten Fernbedienung mit Alexa-Sprachsteuerung

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD: Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die einen 4K-Fernseher zuhause haben, aber mit den Smart-TV-Funktionen unzufrieden sind. Besonders bei günstigen Geräten wird hier oftmals gespart. Diese Fernseher bieten oft nur einen geringen Funktionsumfang, zudem fühlt sich die Bedienung zäh und langsam an. Genau hier kann der Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD Abhilfe schaffen. Dank der Sprachfernbedienung mit Unterstützung für Alexa lassen sich zudem die gewünschten Inhalte noch schneller und komfortabler aufrufen.

Auch Netflix lässt sich über den Fire TV Stick 4K Ultra HD problemlos starten. Diese Serien sind in Deutschland gerade besonders gefragt:

Doch nicht nur für Besitzer eines 4K-Fernsehers kann sich die Anschaffung lohnen, auch Full-HD-Geräte können von der verbesserten Version profitieren. Denn Amazon hat im Vergleich zum normalen Modell nicht nur die maximal unterstützte Auflösung von Full-HD auf 4K hochgeschraubt. Auch die WLAN-Verbindung wurde durch ein Einbau einer besseren Antenne verbessert, HDR- Dolby-Atmos-Inhalte werden nun unterstützt und auch die Performance des Streaming-Sticks wurde noch einmal angehoben. Während der normale Fire TV Stick also in manchen Situationen ins Stocken kommt, läuft die 4K-Variante deutlich flüssiger.

Wer also gerade jetzt auf der Suche nach einem guten Streaming-Stick ist, der kann beim aktuellen Angebot getrost zuschlagen. – auch wenn der Fire TV Stick 4K Ultra HD am letzten Black Friday 5 Euro günstiger zu haben war. Echte Schnäppchenjäger könnten aber noch den Prime Day abwarten. An diesen Tagen dürfte der Streaming-Stick vielleicht nochmal ein paar Euro günstiger sein.

