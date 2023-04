In den folgenden Tagen stößt ihr möglicherweise in den Twitter-Trends auf den Hashtag „#firevince“. Dahinter stecken Wrestling-Fans, die die Absetzung des 77-jährigen WWE-Bosses fordern, der anscheinend wieder die kreative Kontrolle über die WWE-Shows trägt.

WWE Facts

Vince McMahon ist eine Legende in der Wrestling-Welt. Ohne ihn wären die sportlichen Events vermutlich nicht im Mainstream gelandet und so populär wie sie heute sind. In den letzten Jahren verärgerte der Boss jedoch die Wrestling-Fans und auch einige Superstars mit fragwürdigen Entscheidungen. Nach einer einjährigen Pause hat er anscheinend wieder die Kontrolle bei der WWE. Das stinkt vielen Fans, die ihn mit der „#FireVince“-Bewegung beseitigen wollen.

Hat Vince McMahon wieder die kreative Kontrolle bei der WWE?

In den vergangenen Jahren haben viele Fans den Spaß an Raw, Smackdown und Co. verloren, weil die von McMahon geleiteten Storys immer wieder logische Ausfälle enthielten oder eine klamaukartige Richtung einschlugen. Im vergangenen Jahr führten Vorwürfe über einen Sex-Skandal dazu, dass sich der WWE-Kopf aus dem kreativen Geschehen zurückzog. Sein Schwiegersohn und Ehemann der Tochter Stephanie McMahon, Triple H, übernahm die Verantwortung für die Storylines. Seitdem ist zum einen die Begeisterung vieler Fans und zum anderen die Moral unter vielen Superstars zurückgekehrt. Zudem konnte die WWE in den vergangenen Monaten immer wieder neue Live-Zuschauer- und TV-Rekorde einfahren – bis Anfang der Woche der große Schock kam: Die WWE wurde an das Unternehmen Endeavour verkauft, das auch schon die UFC leitet.

Zunächst gab es ein Aufatmen, da vorher Gerüchte über einen Verkauf an Saudi-Arabien im Raum standen. In der ersten Raw-Folge nach der Verkaufsankündigung gab es aber für einen Großteil der Fans die ersten Enttäuschungen: Die Erwartungen an die erste Raw-Ausgabe nach dem Wrestlemania-Wochenende konnten überhaupt nicht erfüllt werden. Es gab einige seltsame Segmente wie den Auftritt von Seth „Freakin‘“ Rollins und das plötzliche Fehlen von Bayley sowie das krude Finale, bei dem Cody Rhodes von Brock Lesnar auseinandergenommen wurde. In den sozialen Medien sind Videos aufgetaucht, die zeigen, dass Seth Rollins Änderungen zu seinem Segment zugetragen wurden, als er bereits im Ring stand. Berichten zufolge soll die Backstage-Moral unter den aktiven WWE-Superstars stark gelitten haben.

Bei Cagematch ist die Raw-Ausgabe von Montag, dem 3. April mit einer Gesamtwertung von 0,62 sogar eine der miestesten Wrestling-Shows aller Zeiten.

Nach der Übernahme durch Endeavour erhielt McMahon die Rolle des „Executive Chairmans“. Vince McMahon versicherte zwar kurz nach dem Endeavour-Deal, dass sich nichts ändern wird und er nur bei Entscheidungen auf „höherer Ebene“ eingreifen wird. Es gab bislang keine offizielle Bestätigung dafür, dass er wieder der Hauptverantwortliche für die WWE-Storys sein wird. Dennoch trugen viele Momente bei der letzten Raw-Ausgabe die Handschrift McMahons. Fans machen sich sorgen, dass es nach den überragenden letzten WWE-Monaten in Zukunft wieder mit Klamauk und sinnlosen Inhalten weitergehen wird.

WWE 2K23 [Playstation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2023 14:30 Uhr

Die „#FireVince“-Bewegung fordert alle Wrestling-Fans dazu auf, den entsprechenden Hashtag an allen öffentlichen Stellen zu platzieren, etwa den sozialen Auftritten der Wrestling-Liga. Die Aktion findet bereits einen ordentlichen Zuspruch, bei der YouTube-Show „The Bump“ wurde der Kommentarbereich etwa mit entsprechenden Aufforderungen geflutet. So sah das dann aus:

Bei der Smackdown-Ausgabe vom Freitag, den 7. April sollen Fans vor Ort durchgehend „Fire Vince“ rufen. In Deutschland wird die Ausgabe am Samstag bei ProSieben Maxx gezeigt. TV-Zuschauer sollen während der Ausgabe auf den Hashtag zugreifen und Tweets absetzen, damit die Verantwortlichen spüren, was die Wrestling-Welt von der Rückkehr McMahons hält.

Schon bei der NXT-Ausgabe vom Dienstag waren die Rufe zu hören. Berichten zufolge hat man bei Endeavour die Fan-Kritik bereits registriert. Man scheint aber keine Maßnahmen ergreifen zu wollen, die die Macht von Vince McMahon einschränken. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die WWE-Welt in den folgenden Wochen entwickeln wird und ob der hochgelobte Weg von Triple H fortgeführt werden kann oder ob Vince McMahon sein Ego gegen den Willen vieler Fans durchsetzt. Anfang Mai steigt mit Backlash das nächste „Premium Live Event“.

Für AEW-Fans gibt es hingegen gute Neuigkeiten: Jüngst wurde eine Show in Europa angekündigt. Im August kommen die Superstars der WWE-Konkurrenz nach London.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Ich hoffe ja mal ganz stark, dass die letzte Raw-Ausgabe ein Ausrutscher war und das jegliche Befürchtungen nicht wahr werden. Die letzten WWE-Monate haben sehr viel Spaß gemacht, das kann wegen mir gerne so weitergehen. Was haltet ihr von der letzten Raw-Ausgabe? War das Vinces Machwerk? Oder fandet ihr die Show anders als viele WWE-Zuschauer sogar gut?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.