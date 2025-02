Fitzek-Brettspiel jetzt 34 % günstiger bei Amazon: Flüchtet ihr rechtzeitig ins Ziel?

Sebastian Fitzek Fans können mit dem passenden Brettspiel noch tiefer in die Welt der beliebten Thriller und Krimis eintauchen.

Sebastian Fitzeks Thriller-Brettspiele

Er gilt als der erfolgreichste Thriller-Autor Deutschlands. Seine Bücher erreichten weltweit über 19 Millionen Menschen. Neben Büchern und Verfilmungen könnt ihr mit den Brettspielen des mos. Verlags eintauchen. Gemeinsam mit Fitzek hat der Verlag schon einige Brettspiele auf den Markt gebracht. Sebastian Fitzeks Safe House findet ihr gerade bei Amazon zu einem reduzierten Preis. Ob sich das Spiel für einen Spieleabend lohnt, erfahrt ihr hier.

Schafft ihr es in Zeugenschutzprogramm?

In Safe House schlüpft ihr in die Rolle eines Hotelgastes, der Zeuge eines schrecklichen Verbrechen wird. In fünf Kapiteln gelangt ihr durch das Brettspiel und seid auf der Jagd nach dem Verbrecher. Oder ist er auf der Jagd nach euch, um einen Zeugen auszuschalten? Könnt ihr euch ins Zeugenschutzprogramm retten?

Das Spiel wird für alle Personen ab 12 Jahren empfohlen und kann insgesamt mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Damit steht einem schaurig-spannenden Spieleabend mit eurer Familie oder euren Freunden nichts im Wege! Und wenn ihr plötzlich alleine Lust auf eine Partie habt, durch den Solo-Modus ist auch dies möglich. Oder spielt es als Würfelspiel.

moses. Sebastian Fitzek SafeHouse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2025 22:13 Uhr

Verschiedene Spielmodi möglich

Ihr könnt am Anfang zwischen drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen auswählen. Damit ist das Brettspiel für neue Spieler ebenso geeignet wie für erfahrene Ermittler! Es bleibt immer anspruchsvoll und voller neuer Wendungen. Zudem müsst zusammenarbeiten, um das Spiel erfolgreich zu beenden. Aber diskutiert nicht zulange, denn die Zeit läuft!

Weitere Fitzek-Spiele

Neben Safe House habt ihr auch die Möglichkeit mit der black stories Edition zu Sebastian Fitzek Rätsel zu lösen. Das Spiel eignet sich als Partyspiel, wenn ihr mit mehreren Spielern spielen wollt. Mit 50 Rätseln könnt ihr einen ganzen Spielabend füllen und die kreativen, morbiden Rätsel lösen.

black stories Sebastian Fitzek Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2025 21:28 Uhr

Wollt ihr doch lieber einen Mörder jagen, könnte Fitzeks Killercruise was für euch sein. Ihr müsst dabei nicht nur dem Mörder entkommen, sondern auch die anderen Passagiere retten. Doch das schafft ihr nur, wenn ihr zusammenarbeitet.

Sebastian Fitzek Killercruise Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2025 06:13 Uhr

