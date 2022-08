Bucht ihr ein Flixtrain-Ticket, sind dort zwar der Reisetag und die Uhrzeit zu finden, aber es fehlt die Info, von welchem Gleis der Flixtrain abfährt. Wo findet man die Angabe?

Wenn man die Flixtrain-App nutzt, bringt es nichts, bis kurz vor der Abfahrt zu warten, ob eine Gleisangabe erscheint. Auch hier wird das Gleis für die Abfahrt nicht angezeigt. Wollt ihr wissen, wo euer Flixtrain abfährt, müsst ihr etwas umständlich nach der Information suchen.

Auf welchem Gleis fährt der Flixtrain ab?

Ohne viel Aufwand findet ihr die Angabe an den Bahnhöfen auf der Abfahrtstafel. Ihr solltet etwas früher zum Bahnhof kommen, um genug Zeit zu haben, auf die Tafel zu schauen und dann zum Gleis zu gehen. Daneben findet ihr am Bahnhof die gelben Vitrinen, wo ebenfalls alle Abfahrten mit ihren Gleisen aufgeführt werden. Sucht dabei nach einem Zug mit der Angabe „FLX“.

Beachtet aber, dass sich das geplante Gleis kurzfristig ändern kann. Ihr solltet also frühzeitig zum angekündigten Abfahrtsort gehen. Sollte es Änderungen geben, seht ihr das auf den Abfahrtstafeln direkt am Gleis und werdet zudem per Lautsprecherdurchsage informiert.

Flixtrain: Gleis finden – Abfahrt & Ankunft

Wer keine Lust hat, zur Tafel im Bahnhof zu gehen, kann das Abfahrtsgleis vom Flixtrain auch online finden. Dafür nutzt man aber nicht das Angebot von Flixtrain, sondern der Deutschen Bahn, schließlich betreibt die Bahn die Bahnhöfe und koordiniert die Abfahren:

Sucht hierfür die Übersicht für Abfahrten und Ankünfte bei Bahn.de auf. In der Reiseauskunft gebt ihr euren Abfahrtsbahnhof sowie die Uhrzeit eurer Fahrt mit dem Flixtrain ein. Wählt dann die „Suchen“-Option. Im Ergebnis seht ihr die anstehenden Abfahrten mit der Gleisangabe. Sucht hier in der Spalte „Zug“ nach eurer Zugnummer. Flixtrain-Fahrten erkennt man an der Angabe „FLX“. In der Spalte rechts steht das Gleis, an dem der Zug abfährt.

Die Reiseauskunft der „Deutschen Bahn“ zeigt es: Der Flixtrain von Berlin nach Hamburg fährt planmäßig um 8:05 Uhr von Gleis 8 ab. (Bildquelle: GIGA)

Auf diesem Weg könnt ihr natürlich auch die Angabe finden, an welchem Gleis der Flixtrain ankommt.

Wollt ihr die Information unterwegs schnell griffbereit haben, legt eine Verknüpfung für die Seite mit der Reiseauskunft auf den Home-Screen oder speichert das Ergebnis als Lesezeichen. Ihr findet die Angabe auch in der „DB Navigator“-App auf dem Android-Smartphone und iPhone.

