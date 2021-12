Folge Titel Crunchyroll (OmU)



1 (62) Was es zu beschützen gilt 11.10.2019

Die ersten drei Duelle des Gruppen-Shokugeki der der Rebellen gegen Direktor Azamis 10er-Rat gingen an die Rebellen. Welche Akteure werden in den drei Duellen der zweiten Runde an den Start gehen? (Text: Anime on Demand)

2 (63) Das Stroboskop blitzt auf 18.10.2019

Die zwei ersten Duelle der zweiten Runde finden parallel statt. Das erste Duell hat das Thema Cayenne-Pfeffer, im zweiten Duell müssen die Kontrahenten ein Thunfisch-Gericht zaubern. (Text: Anime on Demand)

3 (64) Geteilte Hoffnung 25.10.2019

Alle drei Duelle der 2. Runde gehen an den 10er Rat . Damit steht es nach zwei Runden unentschieden. Welche Akteure mit welchen Themen werden die Duelle der 3. Runde bestreiten? (Text: Anime on Demand)

4 (65) Strebe nach dem Sieg! 01.11.2019

Mauerblümchen Megumi für die Rebellen gegen Akanegakubo Momo, die kindliche Nummer 3 des Zehnerrates. Welches der beiden Mädchen kann die Juroren mit ihrer kreativen Apfelspeise mehr überzeugen? (Text: Anime on Demand)

5 (66) Du bist erledigt 08.11.2019

Im zweiten Duell der dritten Runde messen Takumi Aldini für die Rebellen und Eizan Etsuya für das Central Team mit ausgefallenen Rindfleischgerichten ihre Kochkünste. (Text: Anime on Demand)

6 (67) Eine einzelne Klinge 15.11.2019

Soma geht zum zweiten Mal im Gruppen-Shokugeki an den Herd. Diesmal trifft er auf den Sushi-Virtuosen Saito Somei. Alle sind gespannt, was den beiden zum Thema „Butter“ einfallen wird. (Text: Anime on Demand)

7 (68) Die zwei Königinnen 22.11.2019

In der vierten Runde schickt Central die besten drei des 10er-Rates ins Rennen. Beim Thema Brauner Zucker scheint Kawai-Prinzessin Momo ein Heimspiel gegen Erina Nakiri zu haben. (Text: Anime on Demand)

8 (69) Dein Profil 29.11.2019

Das ist ein Paukenschlag! Direktor Azami verkündet, dass die bisherigen drei Juroren suspendiert sind und er allein ab jetzt die Jury ist. Über diesen Coup ist auch das Central-Team schwer irritiert. (Text: Anime on Demand)

9 (70) Nr. 1 und Nr. 2 06.12.2019

In der Summe aller bisherigen Einzelduelle steht es unentschieden. Der Gesamtsieger des Gruppen-Shokugeki soll in einem Finalkampf ermittelt werden, in dem auf beiden Seiten zwei Köche kooperieren. (Text: Anime on Demand)

10 (71) Wie man umwerfendes Essen macht 13.12.2019

Soma & Erina gegen Eishi & Rindo. Die Finalisten können frei entscheiden, was sie kochen – Hauptsache es wird ein Gourmet Gänge-Menü. In puncto Teamgeist sind die Rebellen klar im Nachteil. (Text: Anime on Demand)

11 (72) Lied der Hoffnung 20.12.2019

Soma macht die Finalrunde zum Shokugeki gegen Erina. Damit will er sie auch dazu bringen, bei ihrer Spezialität wirklich alles zu geben, was sie kann. (Text: Crunchyroll)

12 (73) Die neue „Zehner-Elite“ 27.12.2019