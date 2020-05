„Food Wars! The Fifth Plate“, die fünfte und letzte Staffel des Kochduell-Animes, startete im April 2020. Aufgrund der aktuellen Situation wurde sie aber abrupt nach gerade einmal 2 Episoden gestoppt. Wann es mit „Food Wars!“ Staffel 5 weitergeht und wo ihr die ersten Folgen im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Mit dem 315. Kapitel – das passenderweise „Shokugeki no Soma“ heißt – endete die Gourmet-Manga-Reihe von Yūto Tsukuda und Shun Saeki am 17. Juni 2019 im „Weekly Shōnen Jump“-Magazin. In der Anime-Adaption wird das Serienfinale mit der fünften Staffel „The Fifth Plate“ zu Ende erzählt. Eigentlich sollte die Geschichte vom jungen Koch Sōma Yukihira, der nicht nur versucht auf der Tōtsuki Elite-Kochschule zu bestehen, sondern gleich all seine Mitschüler übertrumpfen will, ab April 2020 im normalen wöchentlichen Rhythmus weitergehen – doch normal ist aktuell leider nichts mehr.

Wann geht „Food Wars!“ Staffel 5 weiter?

Nachdem die Produktion der Anime-Serie aufgrund von COVID-19 nach der Ausstrahlung der zweiten Episode am 17. April 2020 angehalten wurde, war lange Zeit unklar, wann es weiter gehen könnte. Über die „Shokugeki no Soma“-Webseite und den offiziellen Twitter-Kanal haben die Verantwortlichen hinter der Serie nun einen ersten Hoffnungsschimmer für eine baldige Fortführung von „The Fifth Plate“ veröffentlicht. Demnach könnte es mit etwas Glück ab Juli 2020 mit der finalen Staffel von „Food Wars!“ weitergehen:

【Important Announcement】

Due to the effect of the spread of COVID-19, further broadcast of the fifth plate will be postponed till July 2020.

Further information will be announced as soon as the new date is fixed.

We apologize for the inconvenience.#shokugeki_anime https://t.co/xUDpHfyGRt — 『食戟のソーマ』TVアニメ公式 (@shokugeki_anime) May 12, 2020

„Food Wars! The Fifth Plate“ im Stream (OmU/GerSub)

Die finale Staffel von „Food Wars!“ ist in Deutschland als Simulcast auf den Anime-Streamingdiensten „Crunchyroll“ und „Anime on Demand“ verfügbar. Ihr könnt die bisher veröffentlichten Folgen als OmU kostenfrei (mit Werbeeinblendungen) auf Crunchyroll sehen. Wer die Serie ohne Werbung und in höherer Auflösung sehen möchte, benötigt wahlweise das Premium-Abonnement (4,99 Euro/Monat) von Crunchyroll oder das AoD-Abo (9,99 Euro/Monat) von Anime on Demand. Alternativ könnt ihr die einzelnen Episoden auf Anime on Demand auch kaufen (2,49 Euro/Folge) oder leihen (0,99 Euro/Folge), ohne ein Abo abzuschließen.

Wann erscheint Staffel 5 auf Deutsch (GerDub)?

Zur deutschen Lokalisierung gibt es aktuell noch keine Informationen. Da auch die vierte Staffel „Food Wars! The Fourth Plate“ noch auf eine deutsche Synchronisation (GerDub) wartet, dürfte „The Fifth Plate“ auf Deutsch noch etwas länger auf sich warten lassen.

