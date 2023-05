Heutzutage dreht sich vieles um Zeitersparnis und damit auch um Abkürzungen. In diesem Artikel erfahrt ihr die „for example“ Abkürzung.



Die Zeit wird immer schnelllebiger und Produktivität steht mehr denn je an der Tagesordnung. Um eine kleine Zeitersparnis zu erlangen, greifen immer mehr Menschen auf Abkürzungen zurück. Damit euer Gegenüber aber auch die Bedeutung der Abkürzungen erkennt, müsst ihr euch an einheitliche, geläufige und vor allem korrekt geschriebene Abkürzungen halten. Wie die deutsche Version zum Beispiel mit z. B. – mit einem Leerzeichen zwischen Punkt und B – hat auch das englische „for example“ eine Abkürzung. Wie ihr die englische Version für „zum Beispiel“, richtig abkürzt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Kennt ihr die Abkürzung N/A? Wenn nicht, schaut euch unser Video an und erweitert euer Wissen.

Wie lautet die Abkürzung von „for example“?

Im Alltag wird die Abkürzung für „zum Beispiel“ häufig verwenden. Auch das Englische benutzt „for example“ häufig, weshalb es hier auch sinnvoll ist, wenn eine gängige Abkürzung vorliegt. Naheliegend wäre jetzt, „for example“ mit f.e. abzukürzen. Doch das ist nicht korrekt. Auch wenn es auf den ersten Blick verwirrend scheint, ist die korrekte und von euch zu verwendende „for example“ Abkürzung „e.g.“. Warum das so ist, erklären wir euch im nächsten Abschnitt.

Klickt euch durch unsere Bilderstrecke und erfahrt mehr über die gängigen englischen Chat-Abkürzungen:

Warum lautet die „for example“ Abkürzung e.g.?

Die Abkürzung e.g. kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „exempli gratia“, was ins Deutsche übersetzt wiederum „zum Beispiel“ oder „um des Beispiels willen“ bedeutet. Im Englischen wird die Abkürzung e.g. in der Regel als „for example“ oder „such as“ ausgesprochen; seltener wird e.g. auch als e.g. ausgesprochen. Wie das deutsche „zum Beispiel“ ist „for example“ oder die dazugehörige Abkürzung e.g. dafür da, um ein oder mehrere Beispiele zu nennen oder einzuleiten. Hier ein Beispielsatz, um das ganze zu verdeutlichen: Important personalities will be at this party, e.g. Barack Obama and Angela Merkel.

Neben „exempli gratia“ werden übrigens noch weitere lateinische Begriffe in der englischen Sprache verwendet. Ein weiteres Beispiel dafür ist „et alli“ oder die dazugehörige Abkürzung „et al.“ was in etwa „und andere“ bedeutet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.