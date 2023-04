Die Formel 1 könnt ihr natürlich im Live-Stream verfolgen. So seht ihr die Rennen auch abseits des TV-Geräts im Garten oder im Bett auf dem Tablet. Welche Möglichkeiten ihr habt, die Formel 1 Rennsaison 2023 im Stream und TV zu verfolgen, erfahrt ihr hier.

Formel 1 2023 im Live-Stream & TV

Um Hamilton, Verstappen, Perez und Alonso im Live-Stream zu erleben, habt ihr in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten.

Deutschland

In Deutschland sind die Rechte mit der Rennsaison 2023 nun komplett zu Sky übergegangen. Dieses Jahr werden keine Rennen im Free-TV auf RTL zu sehen sein. Wenn ihr die Sky-Sport-Sender live sehen wollt, braucht ihr entweder ein reguläres „Sky Q“-Abo mit Sport-Paket (ab 24,99 Euro pro Monat) oder das „Live-Sport“-Paket von Wow (29,99 Euro pro Monat).

Wer bereits ein „F1 TV Pro“-Abo besitzt, kann auch die Rennen der diesjährigen Saison im Live-Stream verfolgen. Aufgrund der Exklusivrechte von Sky ist es für Neukunden aus Deutschland aktuell jedoch nicht möglich, ein neues Pro-Abo abzuschließen.

Mit dem hierzulande angebotenen „Access“-Abo könnt ihr lediglich das Leaderboard live verfolgen, die Rennen müsstet ihr dann später in der Wiederholung sehen. Die Unterschiede der Abos erklären wir hier:

Österreich

In Österreich teilt sich die TV-Übertragung erneut zwischen ServusTV und ORF 1 auf (siehe Rennkalender). Die beiden Sender sind in Österreich kostenfrei im Live-Stream jeweils über ServusTV On und die ORF-TVThek zu sehen.

Alternativ könnt ihr das komplette Rennwochende aus verschiedenen Perspektiven und deutschen Kommentar auch mit dem F1-TV-Pro-Abo (64,99 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat) verfolgen.

Schweiz

In der Schweiz werden alle Rennen erneut auf SRF 1 übertragen. Ihr seht den Sender in der Schweiz kostenfrei im Live-Stream über Play SRF.

Alternativ könnt ihr das komplette Rennwochende aus verschiedenen Perspektiven und mit deutschem oder französischen Kommentar auch mit dem F1-TV-Pro-Abo (69,99 Euro im Jahr oder 8,49 Euro im Monat) schauen.

Formel 1 – Rennkalender 2023

Rennen Datum Startzeit

Ausstrahlung (AT) 1. Bahrain (Sachir) 5.3.2023 16:00 Uhr ServusTV 2. Saudi-Arabien (Dschidda) 19.3.2023 18:00 Uhr ORF 1 3. Australien (Melbourne) 2.4.2023 7:00 Uhr ServusTV 4. Aserbaidschan (Baku) 30.4.2023 13:00 Uhr ORF 1 5. Miami (Miami) 7.5.2023 21:30 Uhr ORF 1 6. Emilia-Romagna (Imola) 21.5.2023 15:00 Uhr ServusTV 7. Monaco (Monte Carlo) 28.5.2023 15:00 Uhr ServusTV 8. Spanien (Barcelona) 4.6.2023 15:00 Uhr ORF 1 9. Kanada (Montreal) 18.6.2023 20:00 Uhr ServusTV 10. Österreich (Spielberg) 2.7.2023 15:00 Uhr ORF 1 & ServusTV 11. Großbritannien (Silverstone) 9.7.2023 16:00 Uhr ORF 1 12. Ungarn (Hungaroring) 23.7.2023 15:00 Uhr ORF 1 13. Belgien (Spa) 30.7.2023 15:00 Uhr ServusTV 14. Niederlande (Zandvoort) 27.8.2023 15:00 Uhr ServusTV 15. Italien (Monza) 3.9.2023 15:00 Uhr ORF 1 16. Singapur (Singapur) 17.9.2023 14:00 Uhr ServusTV 17. Japan (Suzuka) 24.9.2023 7:00 Uhr ORF 1 18. Katar (Losail) 8.10.2023 16:00 Uhr ORF 1 19. USA (Austin) 22.10.2023 21:00 Uhr ServusTV 20. Mexiko (Mexiko-Stadt) 29.10.2023 21:00 Uhr ORF 1 21. Brasilien (Sao Paulo) 5.11.2023 18:00 Uhr ServusTV 22. Las Vegas (Las Vegas) 19.11.2023 7:00 Uhr ServusTV 23. VAE (Abu Dhabi) 26.11.2023 14:00 Uhr ORF 1

