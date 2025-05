Freitag im TV: Einer der erfolgreichsten Tom-Cruise-Filme, mit dem es erst so richtig losging

Seit 1996 fasziniert Tom Cruise in der Rolle des Ethan Hunt in der „Mission: Impossible“-Reihe. Doch erst mit dem vierten Teil gelang es, restlos zu überzeugen.

Der vierte Teil der „Mission: Impossible“-Reihe

Tom Cruise steht in Hollywood wie keine andere Person für atemberaubende Action. Berühmt ist der Schauspieler vor allem dafür, selbst die riskantesten Stunts auszuführen. Besonders in der „Mission: Impossible“-Reihe beweist er sein Können immer wieder eindrucksvoll.

Der Film bietet ein echtes Action-Spektakel. Zum ersten Mal konnte ein Teil der Reihe nicht nur das Publikum, sondern auch Kritiker begeistern und erreichte auf Rotten Tomatoes beeindruckende 94 % positive Bewertungen. Auch die Zuschauer zeigten sich begeistert: Laut Box Office Mojo spielte der vierte Teil weltweit fast 700 Millionen Dollar ein.

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ seht ihr am Freitag, den 2. Mai 2025 um 20:15 Uhr bei ProSieben. Keine Lust auf Werbung? Alternativ streamt ihr den Film bei Prime Video.



Das erwartet euch in „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“

Im vierten Teil der „Mission: Impossible“-Serie steht Ethan Hunts Team vor einer neuen Aufgabe. Zu Beginn des Films befindet sich Hunt in einem Gefängnis in Moskau, doch Jane Carter (Paula Patton) und Benji Dunn (Simon Pegg) setzen alles daran, ihn zu befreien.

Gemeinsam machen sich Hunt und Dunn auf den Weg in die Archive des Moskauer Kremls, um dort Dateien zu beschaffen, die bei der Aufdeckung der Identität eines Terroristen helfen könnten. Doch die Mission verläuft nicht wie geplant: Obwohl sie es schaffen, aus dem Kreml zu entkommen, wird das Gebäude kurz darauf durch einen Bombenanschlag zerstört.

Die russische Regierung vermutet einen Angriff und aktiviert daraufhin das sogenannte Phantom-Protokoll, wodurch die Existenz des IMF geleugnet wird. Das Team ist nun gezwungen, im Verborgenen zu operieren, um den Terroristen aufzuspüren. Doch wird ihnen diese gefährliche Mission gelingen?

Wie die Zusammenarbeit mit Tom Cruise abläuft, erzählen euch seine Co-Stars im Video unserer kino.de-Kollegen:

Mission: Impossible 7: So ist die Arbeit mit Tom Cruise

Tom Cruise macht seine Stunts selbst

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ bietet zahlreiche beeindruckende Momente, doch eine Szene bleibt besonders im Gedächtnis. Tom Cruise bewegt sich in schwindelerregender Höhe entlang der Außenfassade des Burj Khalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt – und das, während er klettert, läuft und springt.

Der spektakuläre Stunt stand auf der Kippe, da die Filmversicherung zunächst nicht bereit war, das Risiko einzugehen, wie David Ellison, CEO von Skydance Production, und CCO Dana Goldberg damals gegenüber Collider erklärten. Letztendlich wurde der atemberaubende Stunt jedoch realisiert, was den Fans eine der denkwürdigsten Sequenzen der gesamten Reihe bescherte.

Doch es sind nicht nur die waghalsigen Stunts von Cruise, die zur Beliebtheit der Filmreihe beitragen. Mit „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ fand das Franchise endlich die perfekte Erfolgsformel. Auch in den darauffolgenden Filmen begeistert es durch eine Mischung aus spektakulären Action-Szenen, cleverem Humor und dem Zusammenspiel des einzigartigen Teams.

Bei diesen Stunts hat Tom Cruise jede Menge Mut bewiesen.

Bald im Kino: „Mission: Impossible“ Teil 8

Mit „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ wagt sich Tom Cruise nochmal auf eine gefährliche Mission. Der achte Teil der Reihe wird hierzulande am 21. Mai 2025 in den Kinos an den Start gehen.

