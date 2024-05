FritzBox pimpen: Dieser praktische Trick macht euer Tablet zum Fernseher

Auf dem Tablet durchs TV-Programm zappen? Das stellt kein großes Problem dar, sofern ihr Hardware nutzt, die ein paar Kriterien erfüllt.

Wenn ihr gemütlich im Bett liegen und noch ein bisschen TV schauen wollt, könnt ihr eure FritzBox pimpen und so euer Tablet zum portablen Fernseher machen. Dafür müsst ihr weder über tiefgreifende Technik-Kenntnisse verfügen noch Extrakosten in Kauf nehmen. Vorausgesetzt, ihr habt ohnehin schon die passende Hardware in Gebrauch. Wir zeigen euch, wie ihr in wenigen Schritten das Fernsehprogramm auf euer Tablet bringt.

Für Heimtechnik ist sicherlich kein Informatikstudium notwendig. Unser Video zeigt, wie ihr euren WLAN-Empfang zuhause verbessern könnt.

WLAN-Problem im Home-Office: 3 Tipps für besseren Empfang Abonniere uns

Tablet als Fernseher: Auf die Hardware kommt es an

Tatsächlich ist nicht jedes FritzBox-Modell für die TV-Funktion geeignet. Grundvoraussetzung ist zunächst mal, dass es sich um eine Cable-FritzBox handelt – und ihr euer TV-Signal per DVB-C bekommt, also per Kabelanschluss. Zudem müssen auch softwareseitig ein paar Mindestanforderungen erfüllt sein. Demnach dürfen die Router mit keinen älteren Firmware-Versionen als den in der Liste angegebenen ausgestattet sein. Folgende FritzBoxen sind laut Hersteller AVM in der Lage, Fernsehsender als Stream bereitzustellen:

Im nächsten Schritt müsst ihr per Browser die Nutzer-Oberfläche der FritzBox aufrufen und zum Punkt „DVB-C“ navigieren. Dort sollte „Live-TV“ aktiviert sein. Danach müsst ihr den „Sendersuchlauf“ starten. Nach einer Weile sollte eine Liste mit TV- und Radiosendern aufgelistet werden. Sollte der Punkt „DVB-C“ nicht zu finden sein, liegt das allerdings nicht an der FritzBox – sondern eher an eurem Provider. Denn nicht jeder Anbieter gönnt der Kundschaft das TV-Streaming per Kabelanschluss.

Wer seine FritzBox beherrschen will, sollte in die Bilderstrecke klicken:

Mit FritzBox und App zum Tablet-Fernseher

Habt ihr die FritzBox entsprechend eingerichtet, müsst ihr nur noch euer Tablet für den Fernsehempfang vorbereiten, was kinderleicht per App zu bewerkstelligen ist. Die „FritzApp TV“ steht für iOS und Android zum Download bereit. Bedenkt aber, dass auf iPad und iPhone mindestens iOS 12 laufen muss. Sobald die App installiert ist, kann sie direkt verwendet werden, um unverschlüsselte Sender zu empfangen. Voraussetzung ist hier lediglich, dass FritzBox und Tablet ins gleiche WLAN eingeloggt sind.

