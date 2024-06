Für 129 Euro: Wer Hausarbeit hasst, wird dieses Aldi-Angebot lieben

Saugroboter sind mittlerweile ein alter Hut, doch Saugen allein reicht nicht aus. Für wirklich saubere Böden muss anschließend noch gewischt werden – und das bedeutet, selbst den Mop zu schwingen. Wer sich auch diese Mühe ersparen will, solltet einen Blick auf das aktuelle Angebot bei Aldi werfen. Der Discounter verkauft einen Saug- und Wischroboter für kleines Geld.

Aldi verkauft Saug- und Wischroboter von Medion zum Bestpreis

Saugen und Wischen gehören zu den lästigsten Aufgaben im Haushalt. Ein Saug- und Wischroboter übernimmt beide Arbeiten, sodass man entspannt die Füße hochlegen kann. Bei Aldi ist aktuell ein Saug- und Wischroboter im Angebot, der mit 129 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) auch nicht die Geldbörse sprengt. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: Günstiger als beim Discounter gibt es die kluge Putzfee von Medion derzeit nirgends, ein echt gutes Schnäppchen also.

Anzeige

Saug- und Wischroboter von Medion Bis zu 140 Minuten Akkulaufzeit, per App steuerbar, intelligentes Navigationssystem. Für Teppiche und Hartböden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 14:02 Uhr

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 140 Minuten kann der der Medion-Saug- und Wischroboter größere Wohnungen in einem Durchgang reinigen, wobei die automatische Rückkehr zur Ladestation für einen stets vollen Akku sorgt, wenn man den kleinen Putzhelfer braucht.

Anzeige

Der Roboter verfügt über zwei Seitenbürsten und eine Hauptbürste für hartnäckige Verschmutzungen, was besonders bei der Reinigung von Teppichkanten nützlich ist. Seine geringe Höhe von 8,2 cm ermöglicht es ihm, auch unter niedrigen Möbelstücken zu navigieren. Das Staubfassungsvermögen liegt bei 0,4 Litern.

Das intelligente Navigationssystem sorgt für eine systematische Reinigung aller Bereiche. Die Wischfunktion mit einem 0,2-Liter-Wassertank und Dampfspray kann Flecken effektiv entfernen, etwa Spritzer auf Küchenfliesen.

Vielfältig ist die Steuerung, die wahlweise über die App von Medion, per Sprachbefehl via Amazon Alexa und Google Assistant oder über das übersichtliche Touch-Sensor-Bedienfeld erfolgt. Das ermöglicht eine flexible Handhabung. Eine intelligente Sprachausgabe informiert über Akkustand und Füllzustand des Staubbehälters beziehungsweise Wassertanks, was die Bedienung erleichtert.

Anzeige

Mit zehn verschiedenen Automatikprogrammen passt sich der Roboter unterschiedlichen Reinigungsanforderungen an. Die Saugkraft von 2.700 Pa ermöglicht eine gründliche Reinigung verschiedener Bodentypen, von Hartböden bis hin zu Teppichen. Die einstellbare Temperatur von 80 - 230° Celsius bei der Dampffunktion erlaubt eine angepasste Reinigung je nach Verschmutzungsgrad und Oberflächenempfindlichkeit.

Für wen lohnt sich der Saug- und Wischroboter bei Aldi?

Die Entfernung von hartnäckigen Tierhaaren oder eingetrockneten Flecken darf man von Saug- und Wischrobotern nicht erwarten – dafür ist weiter menschliche Kraft nötig. Der Roboter glänzt eher in der täglichen Putzroutine, damit es erst gar nicht zu solchen Schmutz-Sünden kommt.

Mit bis zu 140 Minuten Akkulaufzeit meistert er mittelgroße Wohnungen mit Teppich, Parkett, Fließen oder Laminat. Einzig das Staubfassungsvermögen mit 0,4 Litern könnte etwas größer sein und die Ladezeit ist mit 5 Stunden vergleichsweise lang. In Anbetracht des Preises ist das aber zu vernachlässigen.

Anzeige

Saug- und Wischroboter von Medion Bis zu 140 Minuten Akkulaufzeit, per App steuerbar, intelligentes Navigationssystem. Für Teppiche und Hartböden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 14:02 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.