Für 18,99 Euro: Amazon verkauft einen Rucksack, der ein echtes Raumwunder ist

Klein, aber oho: Auf Amazon gibt es einen Rucksack, der ein wahres Raumwunder ist. Ich selbst habe ihn auf meiner Italienreise genutzt und war verblüfft, wie viel er tatsächlich schlucken kann. Wer schnell zugreift, kann aktuell noch ein paar Euro sparen.

Amazon verkauft leichten Rucksack mit Rabatt

Für 18,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es bei Amazon den Wanderrucksack von Waterfly – 21 Prozent günstiger als sonst. Zudem bietet der Onlinehändler derzeit auch einen 15-Prozent-Coupon an, mit dem ihr zusätzlich sparen könnt.

Mit einem Gewicht von nur 160 Gramm ist der Rucksack extrem leicht und kaum spürbar auf dem Rücken, was die Belastung auf Reisen deutlich reduziert. Die atmungsaktiven Mesh-Schultergurte sorgen für zusätzlichen Komfort und verringern den Druck auf die Schultern.

Trotz seines geringen Gewichts verfügt der Rucksack über ein Fassungsvermögen von 15 Litern. Damit steht genügend Platz für Kleidung, Wasserflaschen oder Snacks bereit. Eine spezielle Tasche auf der Rückseite, die nach innen gerichtet ist, schützt wertvolle Gegenstände wie Bargeld, Schlüssel und Bankkarten vor Diebstahl.

In diese Tasche kann der Rucksack auch gefaltet werden, wenn er mal nicht gebraucht wird. Zusammengefaltet misst er lediglich 15 x 15 x 3 cm und passt somit problemlos in einen Koffer, eine Handtasche oder ins Auto. Aufgeklappt bietet er mit den Maßen 36 x 27 x 12 cm ausreichend Platz für den täglichen Gebrauch.

Gefertigt aus robustem Nylongewebe, bietet der Waterfly-Rucksack Schutz vor Rissen und Feuchtigkeit. SBS-Reißverschlüsse und verstärkte Nähte sorgen darüber hinaus für eine lange Haltbarkeit.

Für wen lohnt sich der Rucksack auf Amazon?

Meine Freundin und ich waren kürzlich 14 Tage mit dem Zug durch Italien unterwegs. Von Mailand über Venedig nach Florenz, dann weiter nach Rom, Pisa, Levanto und zurück nach Mailand. Der Waterfly-Rucksack war unser treuer Begleiter – unglaublich, was der alles schluckt! In Florenz haben wir zwei Jacken, eine Wasserflasche, Proviant und Souvenirs hineingepackt. Das Beste: Er ist so leicht, dass man ihn kaum spürt und wenn wir die Stadt gewechselt haben, wurde er einfach zusammengefaltet und platzsparend im Koffer verstaut.

Nicht umsonst sind auch die Rezensionen auf Amazon (4,6 von 5 Sternen) hervorragend. Wer einen leichten Rucksack für Wanderungen, Tagesausflüge oder Urlaub sucht, der trotzdem viel Platz bietet, kann hier zugreifen.

Ultraleichter Rucksack von Waterfly 160 Gramm, lässt sich zusammenfalten. Fassungsvermögen: 15 L. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2024 11:37 Uhr

