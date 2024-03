Für 199 Euro: MediaMarkt verkauft ein Handy für alle, die kein Statussymbol brauchen

Bei MediaMarkt purzeln die Preise: Der Onlinehändler verkauft ein starkes Motorola-Handy für nur noch 199 Euro. Das bietet eine Ausstattung, die teilweise sogar das Galaxy S24 oder iPhone 15 alt aussehen lässt.

MediaMarkt verkauft Moto G84 zum Schnäppchenpreis

Bei Smartphones ist es wie mit Autos: Oft zahlt man mehr für den klangvollen Markennamen als für die Ausstattung. Wer auf Statussymbole verzichten kann und stattdessen ein Gut-und-Günstig-Smartphone sucht, findet bei MediaMarkt jetzt das passende Angebot. Für 199 Euro (jetzt bei MediaMarkt ansehen) verkauft der Elektronikhändler das Moto G84. Günstiger gibt es das hervorragend bewertete Smartphone aktuell nirgends.

Motorola Moto G84 6,5-Zoll-Display (OLED, 120 Hz), 8-Kern-Prozessor, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, 5.000-mAh-Akku Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 16:37 Uhr

In dieser Preisklasse bietet es eine Ausstattung, die weitgehend konkurrenzlos ist. Dazu zählen:

6,5-Zoll-Display (OLED, 2.400 x 1.080 Pixel, 120 Hz)

Achtkern-Prozessor mit max. 2,2 GHz (Snapdragon 695)

12 GB RAM

256 GB Speicher (erweiterbar via microSD-Slot)

(erweiterbar via microSD-Slot) Dual-Kamera (50 MP + 8 MP)

16-MP-Frontkamera

5.000-mAh-Akku (30 Watt Schnellladen)

(30 Watt Schnellladen) Fingerabdrucksensor

Stereolautsprecher

Staub- und Wasser-abweisend nach IP54

5G

Android 13

Vor allem der großzügig bemessene RAM und Nutzerspeicher sind in dieser Preisklasse echte Alleinstellungsmerkmale. Zum Vergleich: Galaxy S24 und iPhone 15 bieten in ihrer Standardausstattung nur 128 GB – und kosten fast fünfmal so viel. Auch der Akku im Moto G84 ist spürbar größer als bei den aktuellen Flaggschiffen aus dem Hause Samsung und Apple.

Für wen lohnt sich das Moto G84 bei MediaMarkt?

Natürlich gibt es bei einem 199-Euro-Smartphone Abstriche gegenüber High-End-Geräten. So dürfte der verbaute Snapdragon-Chip zwar alle gängigen Alltagsaufgaben flott meistern, mit den Super-Prozessoren in aktuellen Oberklasse-Smartphones kann er aber nicht mithalten. Gleiches gilt auch für die Kamera, die solide Arbeit abliefert, aber nicht auf einem Niveau mit dem Galaxy S24 oder iPhone 15 liegt. Für diesen Preis ist das aber auch völlig okay. Wer ein zuverlässiges Alltags-Handy zum kleinen Preis sucht, macht hier sicher nichts falsch.

