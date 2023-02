Beim Duschen kann man gerne mal die Zeit aus den Augen verlieren. In Zeiten hoher Energiepreise geht das aber ins Geld. Damit genau das nicht passiert, bietet Lidl jetzt eine praktische Dusch-Ampel an. Mit 4,99 Euro ist sie ein echtes Schnäppchen.

Lidl verkauft Dusch-Ampel für 4,99 Euro

Je nach Duschkopf und Wasserdurchfluss verbraucht Duschen 12 bis 15 Liter Wasser – pro Minute. Bei einer zehnminütigen Dusche kommen so bis zu 150 Liter zusammen. Die morgendliche Dusche ist also ein echter Kostenfresser, schließlich muss jeder Liter zuvor erhitzt werden. Kürzeres Duschen ist also nicht nur gut für die Umwelt, sondern schont auch den Geldbeutel. Dafür bietet Lidl das passende Produkt an: eine Dusch-Ampel für 4,99 Euro.

LIVARNO home Wasserspartimer, mit LED-Ampelsystem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2023 13:13 Uhr

Die funktioniert genau so wie eine herkömmliche Verkehrsampel. Die Farben grün, gelb und rot zeigen an, wie lange man schon unter der Dusche steht.

Grün = 0 bis 4 Minuten

Gelb = 4 bis 8 Minuten

Rot = 8 bis 12 Minuten

Echte Dusch-Trödler werden mit einem roten Licht, das zweimal pro Sekunde blinkt, auf die Zeit hingewiesen. Das geschieht ab einer Duschzeit über 12 Minuten.

Befestigt wird die Dusch-Ampel über einen Saugnapf an der Rückseite, der auf glatten Flächen wie etwa Kacheln hält. Das ermöglicht eine einfache Montage. Eine Reset- und Pausenfunktion ist ebenso an Bord. Letzteres ist zum Beispiel nützlich, wenn man beim Einseifen das Wasser abstellt. So kann der Timer unterbrochen werden. Die automatische Abschaltung erfolgt nach 16 Minuten.

Interessantes zu Lidl:

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Alternative: Stoppuhr im Handy

Lidl bietet die Dusch-Ampel für 4,99 Euro (bei Lidl ansehen) an. Erhältlich ist der praktische Wasser-Sparer aber nur im Onlineshop des Discounters. Wer sie bestellt, muss weitere 4,95 Euro für die Lieferung zahlen. Unterm Strich also rund 10 Euro – immer noch günstiger als vergleichbare Produkte auf Amazon.

Die günstigere, aber weniger bequeme Alternative: Einfach die Stoppuhr auf dem Handy stellen.