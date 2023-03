So ein Schnäppchen ist selten: Bei Amazon wird derzeit ein iPhone mit 256 GB Speicherplatz für nur 499 Euro verkauft. Das Kult-Handy ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, für diesen Preis aber noch immer eine Empfehlung wert.

Apple ist ein Premiumhersteller. Das zeigt sich nicht nur an den Preisen, die der US-Konzern für iPhone, Mac und Co. verlangt, sondern auch an den Zuschlägen für höheren Speicherplatz. Wer beim iPhone nicht mit dem Basisspeicher auskommt, muss tief in die Tasche greifen. Umso bemerkenswerter ist das aktuelle Angebot bei Amazon.

Amazon verkauft iPhone XS mit 256 GB Speicher für 499 Euro

Verkauf und Versand durch Amazon. Das iPhone XS mit 256 GB Speicher aktuell für 499 Euro im Angebot. (Bildquelle: Amazon)

Denn der Onlinehändler verkauft das iPhone XS mit 256 GB Speicher für nur 499 Euro an (bei Amazon ansehen). Erhältlich ist das Modell in der schicken Farbe Gold.

Zweifellos hat das iPhone XS schon einige Jahre auf dem Buckel. Vorgestellt wurde es im September 2018. Trotzdem ist das Handy noch immer eine Empfehlung wert:

Größe : Mit einer Displaygröße von 5,8 Zoll platziert es sich genau in die Mitte zwischen dem mittlerweile eingestellten iPhone 13 Mini (5,4 Zoll) und dem aktuellen iPhone 14 (6,1 Zoll). Ich selbst war Besitzer des iPhone XS und es hatte für mich die perfekte Balance aus Kompaktheit und großem Display .

: Mit einer Displaygröße von 5,8 Zoll platziert es sich genau in die Mitte zwischen dem mittlerweile eingestellten iPhone 13 Mini (5,4 Zoll) und dem aktuellen iPhone 14 (6,1 Zoll). Ich selbst war Besitzer des iPhone XS und es hatte für mich die . A12-Chip : Auch heute hat der verbaute Prozessor noch immer genügend Power, um alltägliche Aufgaben zu meistern . Bei aufwändigen Apps muss man im Vergleich zur aktuellen iPhone-Generation vielleicht ein oder zwei Sekunden länger warten.

: Auch heute hat der verbaute Prozessor noch immer . Bei aufwändigen Apps muss man im Vergleich zur aktuellen iPhone-Generation vielleicht ein oder zwei Sekunden länger warten. Lange Updates: Apple ist für seinen langen Update-Support bekannt. Für das iPhone XS ist iOS 16 verfügbar und auch iOS 17 dürfte für das Gerät noch ausgerollt werden. Kritische Sicherheitsupdates verteilt Apple ohnehin auch an ältere Geräte.

Apple iPhone XS (256GB) - Gold

Hinzu kommen ein modernes Design, scharfes und kontrastreiches OLED-Display, sichere Gesichtsentsperrung mit Face ID und natürlich die Integration ins Apple-Ökosystem. Abstriche müssen Käufer bei der Akkukapazität machen. Die fällt im Vergleich zu aktuelleren iPhones etwas mager aus. Abends an die Steckdose wird das iPhone XS also in jedem Fall müssen.

Alles, was ihr sonst noch zum iPhone XS wissen müsst:

Kaufempfehlung für das iPhone XS

Wer ein modern aussehendes iPhone mit viel Speicher sucht, das gut in der Hand liegt, noch immer auf Zack ist und Komfortfunktionen wie Face ID mitbringt, kann zum Preis von 499 Euro (bei Amazon ansehen) bedenkenlos zuschlagen.