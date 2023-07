„Kann ich mal kurz mein Handy laden?“ Wenn die harmlose Bitte zu einem genervten Augenrollen führt, hat das oft einen Grund: Steckdosen-Mangel. Für das Problem gibt es bei Lidl aber die Lösung: Für 5,99 Euro verkauft der Discounter einen ganz besonderen Steckdosen-Adapter.

Vom Fernseher über den WLAN-Router bis zur Lampe: Unzählige Elektronikgeräte wollen an die Steckdose. Wenn dann noch Smartphone und Tablet dazu kommen, herrscht Mangelverwaltung. Mehrfach-Steckdosen schaffen zwar Abhilfe, sind in der Regel aber sperrig und nehmen unnötig viel Platz weg. Eine bessere Lösung bietet Lidl an.

Lidl verkauft Steckdosen-Adapter mit zwei USB-Anschlüssen für 5,99 Euro

Der Steckdosen-Adapter von Lidl für 5,99 Euro. (Bildquelle: Lidl)

Der Discounter verkauft für 5,99 Euro einen Steckdosen-Adapter von Silvercrest (bei Lidl ansehen). Das Besondere am Lidl-Produkt sind die zwei USB-Ladebuchsen unter dem Stecker-Eingang. Viele Elektronikgeräte können so ohne Netzstecker geladen werden – etwa Smartphones, Tablets, E-Book-Reader oder andere Geräte mit USB-Anschluss.

Wichtig zu wissen: Die zwei USB-Anschlüsse lassen sich zusätzlich zum Stecker-Eingang verwenden. Mit dem Steckdosen-Adapter von Lidl können also drei Elektronikgeräte parallel mit Strom versorgt werden.

Mit Abmessungen von circa 5 x 8,4 x 7,4 cm ist der Steckdosen-Adapter von Silvercrest recht handlich. Das Gewicht beträgt ungefähr 86 Gramm.

Lidl verkauft den Steckdosen-Adapter von Silvercrest ab sofort für 5,99 Euro im Onlineshop. In den örtlichen Filialen ist der Adapter nicht erhältlich. Zum Preis kommen außerdem 5,95 Euro Versandkosten hinzu.

Alternative bei Amazon

Wer die rund 12 Euro (Preis + Versandkosten) bei Lidl nicht zahlen will, kann auch bei Amazon zuschlagen. Für etwas weniger Geld gibt es dort einen Steckdosen-Adapter, der ebenfalls zwei USB-Anschlüsse mitbringt und zusätzlich zwei weitere Steckdosen-Eingänge. Insgesamt können hiermit fünf Elektronikgeräte mit Energie versorgt werden.

LENCENT USB Steckdose Adapter 5 in 1 Mehrfachstecker 4000W 3 Fach Multistecker Doppel Euro und 1 Sch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2023 14:37 Uhr

