Wenn man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht, kann jeder Schritt in schmerzhaften blauen Flecken enden. Gegen solche Stolperfallen im Dunkeln verkauft Aldi aktuell den passenden Helfer. Mit 7,99 Euro sprengt er nicht mal den Geldbeutel.

Wer kennt das nicht: Noch im Halbschlaf steht man auf, um auf die Toilette zu gehen – und plötzlich schlägt man mit dem Knie an den Türrahmen. Mit genügend Licht hätte man die schmerzhafte Begegnung sicher vermeiden können. Doch wer will schon die ganze Nacht das Licht im Flur brennen lassen? Genau dafür bietet Aldi Süd jetzt den passenden Alltagshelfer an: eine LED-Orientierungsleuchte.

Aldi Süd verkauft LED-Orientierungsleuchte für 7,99 Euro

Aldi Süd verkauft eine LED-Orientierungshilfe für 7,99 Euro. (Bildquelle: Aldi Süd)

Die ist ab heute, den 20. Februar bei Aldi Süd erhältlich und kostet 7,99 Euro.

Verschiedene Modelle stehen zur Auswahl, die eine Leuchtkraft von 30 oder 60 Lumen besitzen und teilweise einen Farbwechsel ermöglichen. An eine Dimmfunktion, Induktionsladefunktion und einen Bewegungssensor hat der Discounter ebenfalls gedacht. Der registriert Bewegungen in einem Abstand von 3 Metern. Heißt im Klartext: Die LED-Leuchte geht automatisch an, sobald man an ihr vorbei geht – ziemlich clever.

Ebenfalls praktisch ist die Taschenlampenfunktion. Auf Wunsch kann die LED-Orientierungshilfe auch mobil verwendet werden, etwa draußen im Garten oder im Keller. Für die LED-Leuchte bietet Aldi eine Garantie von drei Jahren.

Wer nicht zu Aldi möchte: Bei Amazon gibt es eine LED-Orientierungshilfe für knapp 10 Euro (bei Amazon ansehen).

Seid ihr ein Aldi-Experte?

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Aldi erlebt zwei Bruchlandungen hintereinander

Abseits vom klassischen Geschäft lief es für Aldi in letzter Zeit nicht so gut. In den Niederlanden hat sich eine Filiale ohne Kasse zum Flop entwickelt, die kaum Besucher hat. In Köln hingegen musste der Test mit Selbst-Scanner-Kassen beendet werden, weil es zu viele Diebstähle gegeben haben soll. Zu den Langfingern gehörten Augenzeugenberichten zufolge vor allem Jugendliche.