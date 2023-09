Für 7,99 Euro: Penny verkauft einen praktischen Strom-Schnüffler

Wenn die Stromrechnung plötzlich in die Höhe schnellt, bedeutet das meist eins: Ein versteckter Stromfresser ist am Werk. Um sich davor zu schützen, bietet Penny Markt in Kürze das passende Zubehör. Besser kann man 7,99 Euro kaum ausgeben.

Deutsche sind hohe Strompreise gewohnt. Im Vergleich mit vielen anderen EU-Staaten müssen Verbraucher hierzulande deutlich tiefer in die Tasche greifen. In den letzten Jahren ist der Strompreis aber geradezu explodiert.

Wer nicht in eine Kostenfalle tappen möchte, sollte versteckte Stromfresser erkennen und ausmerzen. Besonders leicht klappt das mit einem Energiekostenmessgerät. Diese Woche bietet Penny Markt so einen Strom-Schnüffler an.

Penny Markt verkauft Energiekostenmessgerät für 7,99 Euro

Bei Penny Markt gibt es diese Woche gleich zwei Produkte, mit denen sich Energie sparen lässt. (Bildquelle: Penny Markt)

Für 7,99 Euro verkauft der Discounter ein Modell von Markenhersteller Schwaiger. Das erlaubt die Messung des Energieverbrauchs in Kilowattstunden (kWh), in dem Fernseher, Kühlschrank und Co. ins Messgerät gesteckt werden und das Messgerät wiederum in die Steckdose. Ablesen lassen sich die Verbrauchswerte dann auf einem drehbaren Display.

Erhältlich ist das Energiekostenmessgerät ab Donnerstag, den 21. September, in allen Penny-Filialen. Der Preis in Höhe von 7,99 Euro ist attraktiv. Ähnliche Strom-Schnüffler kosten auf Amazon oft 10 Euro oder mehr.

Eine Alternative, die auch von der Stiftung Warentest mit „Gut (1,7)“ ausgezeichnet wurde, ist derzeit bei Amazon für kleines Geld zu haben:

REV Stromzähler – Ausgezeichnet von Stiftung Warentest mit Note 1,7 - messen Sie Ihren Stromverbrauc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2023 15:43 Uhr

Strom sparen kann man auch mit einem Balkonkraftwerk:

Energiesparheizungsregler ebenfalls im Angebot

Parallel zum Energiekostenmessgerät bietet Penny einen Heizungsregler zum Energiesparen an (siehe Bild oben). Der wird einfach ans Heizungsventil montiert (Adapter für RA/RAV/RAVL sind inklusive) und soll laut Herstellerangaben bis zu 30 Prozent Energiekosten sparen. Eine Frostschutzfunktion ist ebenfalls an Bord.

