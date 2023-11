Für 8,99 Euro bei Aldi: Wer Super Mario liebt, muss hier zuschlagen

Seit mehr als 30 Jahren verzaubert Super Mario die Herzen von Groß und Klein. In Kürze hüpft der knuffige Klempner auch zu Aldi: Für 8,99 Euro bietet der Discounter Stofftiere von Mario, Donkey Kong, Yoshi und Co. an. Und das ist nicht das einzige Angebot, was Aldi für Nintendo-Liebhaber parat hat.

Vor kurzem erschien mit Super Mario Bros. Wonder ein neues 2D-Abenteuer der beliebten Nintendo-Figur. Wer das Spiel schon durch hat und noch immer nicht genug von Mario und seinen Freunden bekommt, kann ab 27. November 2023 bei Aldi Süd zugreifen.

Aldi Süd verkauft verschiedene Nintendo-Stofftiere für 8,99 Euro

Für 8,99 Euro gibt es beim Discounter verschiedene Nintendo-Stofftiere – 47 Prozent günstiger als sonst. Dazu gehören zum Beispiel Super Mario, Donkey Kong oder Prinzessin Peach. Auch Marios treuer Kumpan Yoshi ist dabei, ebenso wie Bruder Luigi. Der Preis ist attraktiv: Ähnliche Stofftiere kosten bei Amazon oft deutlich mehr.

Aktuell ist bei Amazon ein Mario-Plüschtier reduziert für 11,99 Euro zu haben. Immer noch teurer als das Aldi-Angebot, aber günstiger als der Normalpreis in Höhe von 16,99 Euro:

Simba 109231010 - Super Mario Plüschfigur, 30cm, kuschelweich, Nintendo, Charakter aus weltberühmten

Die Plüschtiere bei Aldi Süd besitzen unterschiedliche Abmessungen. So kommt Mario auf beispielsweise 13 x 18 x 30,5 cm, während Yoshi mit 15,5 x 18 x 34,5 cm vor allem breiter ist.

Außerdem bietet Aldi Süd ab 27.11. auch Schul- und Schreibwaren mit Nintendo-Motiv an. Dazu gehören zum Beispiel Stifte, Hefte, Federmäppchen oder Trinkflaschen.

Perfekte Geschenke-Kombination: Nintendo-Stofftier und Super Mario Bros. Wonder